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    УПЛ

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Матч футбольных грандов за Суперкубок Украины
    "Динамо" накажут за файеры и петарды фанов в матче за Суперкубок - УПЛ
    15:55 16.07.2017
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    По словам президента УПЛ Владимира Генинсона, "есть небольшое количество людей", которые пытались сорвать матч. Согласно информации, киевский клуб будет наказан, так как он несет за это ответственность.
    Жеребьевка второго этапа Премьер-лиги. Видео
    Жеребьевка второго этапа УПЛ 
    00:16 11.03.2017
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    До конца марта первая шестерка клубов будет отделена от второй. В дальнейшем первые шесть команд будут бороться за медали и еврокубки, а вторые шесть - за прописку в элитном дивизионе.
    Украинская премьер-лига
    УПЛ перенесла матчи 22-го тура Чемпионата Украины по футболу
    02:43 07.03.2017
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    Перенос связан с продолжением выступлений Национальной сборной Украины в отборочном турнире к чемпионату мира-2018. В пятницу, 24 марта, украинцы сразятся с лидерами группы хорватами.
    Матч Говерла - Олимпик. Архивное фото
    "Говерла" и "Металлист" исключены из Премьер-лиги
    04:06 09.06.2016
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    Исключение ужгородского и харьковского клубов из УППЛ подтвердил ее президент Владимир Генинсон. Ранее также оба клуба не получили аттестат ФФУ из-за долгов.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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