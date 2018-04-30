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    Два клуба украинской Премьер-лиги оказались на грани ликвидации - СМИ

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    По информации СМИ, ровенский клуб "Верес", который в текущем чемпионате за три тура до окончания занимает шестую позицию и оставляет за собой прописку в Премьер-лиге, может быть расформирован.
    Игроки ФК Олимпик
    ФК Шахтер Донецк

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Два клуба украинской Премьер-лиги, ровенский "Верес" и донецкий "Олимпик", оказались на грани ликвидации, сообщает "Обозреватель".

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    По информации издания, ровенский клуб, который в текущем чемпионате за три тура до окончания занимает шестую позицию и оставляет за собой прописку в Премьер-лиге, может быть расформирован. Причина — отказ спонсоров клуба дальше финансировать команду.

    ""Олимпик" же ведет борьбу во второй шестерке, рискуя дойти до игр в стыковых матчах. Сейчас подопечные Романа Санжара занимают восьмое место в УПЛ", — говорится в сообщении.

    По информации спортивного журналиста Даниила Вереитина, "Олимпик", в случае "вылета" в первую лигу, исчезнет с футбольной карты Украины.

    "По информации, полученной из достоверных источников, "Олимпик", в случае вылета в первую лигу по итогам сезона, будет ликвидирован и снят с соревнований", — сообщил Вереитин на своей странице в Facebook.

    Напомним, ранее в апреле киевское "Динамо" со счетом 4:1 разгромило "Верес" в матче 28-го тура чемпионата Украины по футболу.

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