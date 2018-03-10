На 48-й минуте Андрей Ярмоленко головой замкнул передачу Антуньеша с левого фланга, а спустя полчаса Евгений Хачереди оказался самым расторопным у ворот соперника после подачи углового и отправил в сетку ужгородцев второй мяч.
Матч, прошедший в Ужгороде, закончился со счетом 6:1 в пользу гостей, у которых отличились Ярослав Ракицкий (9-я минута), Тайсон (28-я), Марлос (30-я), Факундо Феррейра (35-я), Алекс Тейшейра (67-я и 73-я, с пенальти).
Данное решение принято ФИФА за расторжение "Говерлой" без уважительной причины контракта с румынским форвардом Мариусом Никулаэ. ФИФА отмечает, что украинский клуб ранее уже расторгал контракты без уважительной причины.
Плачевное состояние дел в Украине накладывает отпечаток и на развитие спорта. Предпочитая закрывать глаза на очевидные проблемы и планомерно разрушая то, что строилось не один год, власть рискует лишить свой народ не только хлеба, но и зрелищ.
В составе победителей отличились Артем Кравец (12-я и 28-я минуты), Андрей Ярмоленко (30, с пенальти), Сергей Сидорчук (41), Лукаш Теодорчик (73), еще один мяч в свои ворота забил защитник гостей Илья Глушицкий (20).
В составе победителей отличились Артем Кравец (12-я и 28-я минуты), Андрей Ярмоленко (30, с пенальти), Сергей Сидорчук (41), Лукаш Теодорчик (73), еще один мяч в свои ворота забил защитник гостей Илья Глушицкий (20).
Футболисты киевского "Динамо" на своем поле добились крупной победы над ужгородской "Говерлой" в матче 17-го тура чемпионата Украины. В следующем туре 2 декабря команда Олега Блохина на выезде сыграет с "Севастополем".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".