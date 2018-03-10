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    ФК Говерла

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 24
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    Футбольный клуб Говерла. Логотип
    Футбольный клуб "Говерла" признан банкротом
    12:46 31.07.2017
    312
    В пятницу, 28 июля, Высший хозяйственный суд Украины признал "Говерлу" банкротом и открыл процедуру ликвидации. Ликвидатор клуба получил кредиторские требования на 6,6 млн грн.
    Матч Говерла - Олимпик. Архивное фото
    "Говерла" и "Металлист" исключены из Премьер-лиги
    04:06 09.06.2016
    353
    Исключение ужгородского и харьковского клубов из УППЛ подтвердил ее президент Владимир Генинсон. Ранее также оба клуба не получили аттестат ФФУ из-за долгов.
    Матч Металлист (Харьков) – Ворскла (Полтава)
    "Металлист", "Говерлу" и "Волынь" исключили из Украинской премьер-лиги
    16:12 26.04.2016
    535
    Также члены комитета УПЛ запросили дополнительную информацию о четырех других клубах: днепропетровском "Днепра", львовских "Карпатах", луганской "Заре" и днепродзержинской "Стали".
    Динамо vs Говерла. Все голы матча. Видео
    "Динамо" vs "Говерла". Все голы матча 
    02:26 17.04.2016
    259
    Киевское "Динамо" в матче 22-го тура Премьер-лиги Украины обыграло на выезде ужгородскую "Говерлу" со счетом 2:0.
    Игроки Динамо (Киев)
    "Динамо" уверенно победило "Говерлу" в чемпионате Украины
    23:52 16.04.2016
    108
    На 48-й минуте Андрей Ярмоленко головой замкнул передачу Антуньеша с левого фланга, а спустя полчаса Евгений Хачереди оказался самым расторопным у ворот соперника после подачи углового и отправил в сетку ужгородцев второй мяч.
    Матч Говерла - Олимпик
    ФФУ засчитала "Говерле" два технических поражения
    00:40 16.04.2016
    227
    Несмотря на решение контрольно-дисциплинарного комитета , ужгородский клуб не потеряет очки, так как и без того проиграла в этих матчах - 0:1 в игре с "Черноморцем" и 0:2 в игре с "Олимпиком".
    Логотип ФИФА
    Бывшие игроки "Говерлы" пытаются через ФИФА "выбить" долги у Шуфрича
    05:38 27.12.2015
    173
    Экс-защитник "Говерлы" Александру Данди уже выиграл дело в ФИФА и пытается получить годовую задолженность по зарплате. Похожая ситуация у еще одного бывшего легионера "Говерлы" - Александру Тудосу.
    ФК Шахтер
    "Шахтер" забил шесть голов "Говерле" в матче чемпионата Украины
    16:45 29.11.2015
    204
    Матч, прошедший в Ужгороде, закончился со счетом 6:1 в пользу гостей, у которых отличились Ярослав Ракицкий (9-я минута), Тайсон (28-я), Марлос (30-я), Факундо Феррейра (35-я), Алекс Тейшейра (67-я и 73-я, с пенальти).
    Футбольный мяч. Архивное фото
    Футболисты "Днепра" обыграли "Говерлу"
    20:09 08.11.2015
    134
    Удачной для бразильца Матеуса оказалась попытка на 52-й минуте. Не обошлось без рикошета от ноги защитника, который дезориентировал голкипера закарпатцев Артура Рудько.
    Футбольный мяч
    ФИФА запретила "Говерле" совершать трансферы в течение одного года - СМИ
    21:52 06.10.2015
    102
    Данное решение принято ФИФА за расторжение "Говерлой" без уважительной причины контракта с румынским форвардом Мариусом Никулаэ. ФИФА отмечает, что украинский клуб ранее уже расторгал контракты без уважительной причины.
    Украинские футбольные фанаты. Архивное фото
    Финальный свисток. Футбол в Украине на грани выживания
    18:14 14.09.2015
    1430Экономический кризис
    Плачевное состояние дел в Украине накладывает отпечаток и на развитие спорта. Предпочитая закрывать глаза на очевидные проблемы и планомерно разрушая то, что строилось не один год, власть рискует лишить свой народ не только хлеба, но и зрелищ.
    Болельщики ФК Шахтер
    Премьер-лига: "Шахтер" обыграл "Говерлу", а "Олимпик" уступил "Карпатам"
    00:58 02.08.2015
    113
    Ужгородский клуб сумел на равных продержаться в игре с титулованным оппонентом в первом тайме, однако на большее игроков закарпатского клуба не хватило: 2:0 в пользу горняков.
    Футбольный мяч. Архивное фото
    "Шахтер" разгромил "Говерлу" в матче чемпионата Украины по футболу
    16:13 09.05.2015
    165
    Матч в Ужгороде закончился со счетом 7:3 в пользу гостей. К середине первого тайма "Шахтер" вел с преимуществом в три мяча благодаря дублю Александра Гладкого и голу Дугласа Косты.
    Динамо - Говерла. Видео
    Как "Динамо" разгромило "Говерлу" 
    00:35 05.05.2015
    216
    В составе победителей отличились Артем Кравец (12-я и 28-я минуты), Андрей Ярмоленко (30, с пенальти), Сергей Сидорчук (41), Лукаш Теодорчик (73), еще один мяч в свои ворота забил защитник гостей Илья Глушицкий (20).
    Вратарь Динамо (Киев) Александр Шовковский
    Киевское "Динамо" забило шесть безответных голов "Говерле"
    20:12 04.05.2015
    216
    В составе победителей отличились Артем Кравец (12-я и 28-я минуты), Андрей Ярмоленко (30, с пенальти), Сергей Сидорчук (41), Лукаш Теодорчик (73), еще один мяч в свои ворота забил защитник гостей Илья Глушицкий (20).
    Футбольный мяч. Архивное фото
    "Днепр" сыграл вничью с "Говерлой" в чемпионате Украины по футболу
    19:40 22.11.2014
    42
    Матч в Днепропетровске завершился со счетом 1:1. Никола Калинич вывел хозяев вперед на 57-й минуте, но уже спустя три минуты гости отыгрались благодаря голу Виталия Каверина.
    Матч Днепр - Говерла
    Матч чемпионата Украины "Севастополь" - "Говерла" не состоится
    17:35 15.05.2014
    8Присоединение Крыма к РФ
    Матч заключительного тура чемпионата Украины по футболу между "Севастополем" и ужгородской "Говерлой" не состоится из-за неприезда "Говерлы".
    Матч Днепр - Говерла
    "Днепр" победил "Говерлу" в чемпионате Украины
    07:10 25.04.2014
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    Днепропетровский "Днепр" взял верх над "Говерлой" из Ужгорода в матче чемпионата Украины по футболу и сократил отставание от лидера турнира донецкого "Шахтера".
    ФК Динамо (Киев)
    ФК "Динамо" (Киев) разгромил "Говерлу" в 17-м туре чемпионата Украины
    19:14 24.11.2013
    86
    Футболисты киевского "Динамо" на своем поле добились крупной победы над ужгородской "Говерлой" в матче 17-го тура чемпионата Украины. В следующем туре 2 декабря команда Олега Блохина на выезде сыграет с "Севастополем".
    Игроки Шахтера радуются победе, архивное фото
    ФК "Шахтер" обыграл "Говерлу" в чемпионате Украины
    10:00 10.11.2013
    5
    Футболисты донецкого "Шахтера" обыграли "Говерлу" из Ужгорода в выездном матче 16-го тура чемпионата Украины.
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