Хроника 1 апреля: Порошенко на Донбассе, столкновения фанатов с полицией в Мариуполе

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В воскресенье, 1 апреля, президент Украины Петр Порошенко посетил Донбасс, мощный ураган оставил 200 населенных пунктов Украины без электричества, растаявший снег затопил многие украинские дороги. Помимо этого украинка стала чемпионкой Европы по молниеносной игре в шахматы, а Китай вводит в отношении США ответные пошлины. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Ожесточенные столкновения фанатов с силовиками в Мариуполе

В стычках полиции и футбольных фанатов в Мариуполе, которые произошли на стадионе во время игры "Мариуполь" — "Динамо", пострадали 9 правоохранителей, повреждены два служебных авто, сообщили в Нацполиции. "Фанаты на трибунах зажгли дымовые шашки и применили петарды. Полицейские вывели нарушителей за пределы стадиона, однако товарищи встали на их защиту, выбежали со стадиона и начали швырять в сторону правоохранителей и служебный автотранспорт камни", — сообщили в полиции.

Порошенко на Донбассе

В воскресенье президент Украины Петр Порошенко посетил Мариуполь вместе с министром обороны Степаном Полтораком и начальником генштаба ВСУ Виктором Муженко. Президент считает, что одним из условий для введения миротворцев ООН в Донбасс является перемирие в регионе. В пятницу в Донбассе вступило в силу новое, "пасхальное" перемирие, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.

Мощный ураган оставил 200 населенных пунктов Украины без электричества

В результате осложнения погодных условий (сильные порывы ветра) в Украине в ночь на понедельник остались без электроснабжения 192 населенных пункта в восьми областях, сообщает ГСЧС. В эпицентре непогоды оказалась Киевская область: в регионе более ста населенных пунктов оказались без электричества. Много случаев падения деревьев и обрыва проводов и в столице.

Растаявший снег затопил дороги

В воскресенье, 1 апреля, из-за интенсивного таяния снега вдоль дороги Полтава-Киев вода затопила проезжую часть, сообщают СМИ. Отмечается, что в темное время суток на дороге сложно сориентироваться. На 170-180 километре трассы Киев — Харьков сложилась не менее опасная для вождения ситуация: талые воды затопили большой участок автодороги международного значения, сообщают сами автомоболисты.

Стрельба у ночного клуба в Ивано-Франковске

Стрельба произошла возле ночного клуба в Ивано-Франковске, двое получили ранения, задержаны 11 человек, в их автомобилях нашли автоматическое и травматическое оружие, сообщила патрульная полиция города. "В результате стрельбы двое посетителей ночного клуба ранены в ноги, их госпитализировали", — говорится в сообщении полиции. По данным полиции, неизвестные стреляли по людям на лестнице и в самом помещении ночного клуба.

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В Украине запретили массово ловить рыбу

На большинстве водоемов Украины с 1 апреля запрещается массовый вылов рыбы из-за нереста. Ловить рыбу можно будет только в личных целях в небольших количествах. Запрещено рыбачить с лодки и использовать спецсредства для ловли и потом продавать эту рыбу. Сообщается, что нерестовый запрет будет действовать в течение 10-12 недель в зависимости от регионов и температурных условий.

"Юморина-2018": в Одессе масштабно отметили День смеха

В Одессе 1 апреля традиционно провели "Юморину", по этому поводу в центре города прошло большое карнавальное шествие. Посмотреть на шествие собрались тысячи зрители. Они приветствовали участников шествия громкими криками, свистом, аплодисментами. На Юморину приехали некоторые народные депутаты, известные политики.

В Украине повышается стоимость билетов на поезда

Тариф на перевозку пассажиров во внутреннем железнодорожном сообщении с 1 апреля повышаются в Украине на 1%, сообщает Центр транспортных стратегий. Такое повышение связано с применением коэффициентов индексации тарифов в зависимости от календарных периодов. В целом стоимость билетов колеблется в зависимости от сезона: чем больше спрос на перевозки, тем выше цена.

Украинка стала чемпионкой Европы по молниеносной игре в шахматы

Украинка Анна Музычук завоевала две медали на чемпионате Европы, который прошел в Тбилиси, сообщает ФШУ. Она получила безраздельное первенство — 10 очков в 13 турах. В рапид-турнире Анна Музычук и Анна Ушенина набрали по 8 очков из 11, что позволило им принять участие в распределении 1-5 мест. По дополнительным показателям Музычук заняла 3 место, Ушенина — 4.

Китай вводит в отношении США ответные пошлины

Китай принял решение ввести в отношении 128 импортируемых из США товаров пошлины в качестве контрмер на введенные Вашингтоном пошлины на сталь и алюминий. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что страна вводит ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%. Пошлины, по его словам, будут действовать в течение длительного периода. Трамп отметил, что пошлины вводятся "в защиту национальной безопасности Америки".

Китайская орбитальная станция упала на Землю

Китайская орбитальная станция "Тяньгун-1" вернулась в атмосферу Земли. Отмечается, что "большая часть обломков станции сгорела при входе в атмосферу". Станция "Тянгун-1" ("Небесный дворец-1") была запущена на орбиту 29 сентября 2011 года. Китай стал третьей страной в мире после СССР и США, запустивший свою орбитальную станцию.

День дурака или День смеха — это международный праздник, отмечаемый во всем мире 1 апреля. В этот день принято разыгрывать родных, друзей и просто знакомых, или подшучивать над ними. Также ежегодно 1 апреля вся планета отмечает Международный день птиц — интернациональный экологический праздник. Его цель — сохранение видового разнообразия и численности птиц.