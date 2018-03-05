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    Спорт

    Шевченко вызвал шесть легионеров на мартовский сбор

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    В перечень легионеров вошли защитник Эдуард Соболь, полузащитники Руслан Малиновский, Евгений Коноплянка, Андрей Ярмоленко, Александр Зинченко и форвард Роман Яремчук.
    Андрей Шевченко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко назвал фамилии игроков зарубежных клубов, которым отправлены вызовы в национальную команду, сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины (ФФУ).

    Футболист Лионель Месси
    REUTERS Albert Gea Livepic
    Месси забил 600-й гол в профессиональном футболе

    В перечень легионеров вошли защитник Эдуард Соболь ("Славия", Чехия), полузащитники Руслан Малиновский ("Генк", Бельгия), Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Андрей Ярмоленко ("Боруссия", Дортмунд, Германия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия) и форвард Роман Яремчук ("Гент", Бельгия).

    Тренировочный сбор ориентировочно начнется 19 марта, сборная планирует провести два спарринга. Вероятным соперником 23 марта будет команда Саудовской Аравии, а 27 марта – сборная Японии.

    Весь список футболистов, которые будут работать во время мартовского сбора национальной команды, тренерский штаб объявит в ближайшее время.

    Ранее Украина и Италия достигли принципиальной договоренности о проведении товарищеского матча между национальными сборными по футболу, он состоится 10 октября 2018 года на территории Италии.

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