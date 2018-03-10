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    Евгений Кафельников

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Андрей Шевченко
    Андрей Шевченко занял 121-е место на дебютном турнире по гольфу
    21:29 13.09.2013
    18
    Бывший капитан сборной Украины по футболу Андрей Шевченко, завершивший карьеру после чемпионата Европы-2012, занял 121-е место на турнире Kharkov Superior Cup в Харькове, на котором состоялся его дебют в профессиональном гольфе.
    Футбол. Лига Чемпионов. Матч Динамо - Рубин
    Шевченко и Кафельников сыграют на турнире по гольфу в Харькове
    08:16 11.09.2013
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    Соревнования с призовым фондом в 200 тысяч евро, проводимые под эгидой профессиональной серии турниров European Challenge Tour, состоятся в Харькове впервые.
    Поле для гольф
    Бывший теннисит Кафельников является членом сборной РФ по гольфу
    11:37 25.06.2013
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    Чемпион России 2011 года по гольфу, знаменитый в прошлом теннисист Евгений Кафельников является полноценным членом сборной России, несмотря на то, что тренируется по индивидуальной программе.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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