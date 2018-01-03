Посол Украины похвалил Канаду за "последовательное давление на Россию"

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко заявил, что Оттава продемонстрировала миру "очень достойный пример последовательного давления на Россию", и призвал к расширению мер против "нарушителей прав человека из России", сообщает Укринформ.

По его словам, в соответствии с одобренным в конце 2017 года в Канаде "актом Магнитского" первые 30 россиян уже попали под персональные санкции.

"Мы надеемся, что в будущем сможем применить этот закон и против тех россиян, которые преследуют украинцев в Донбассе и на территории России", — заявил Шевченко.

Ранее канадский МИД ввел санкции в отношении в отношении иностранных чиновников, которых подозревают в коррупции и нарушении прав человека. Документ вступил в силу 19 октября. Все вошедшие в канадский черный список лица упоминались в различных редакциях американского "акта Магнитского".