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    Политика

    Посол Украины похвалил Канаду за "последовательное давление на Россию"

    (обновлено: )5508
    Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко сообщил, что в соответствии с одобренным в конце 2017 года в Канаде "актом Магнитского" первые 30 россиян уже попали под персональные санкции.
    Флаг Канады
    RIA News

    КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко заявил, что Оттава продемонстрировала миру "очень достойный пример последовательного давления на Россию", и призвал к расширению мер против "нарушителей прав человека из России", сообщает Укринформ.

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    kasjauns.lv/lv
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    По его словам, в соответствии с одобренным в конце 2017 года в Канаде "актом Магнитского" первые 30 россиян уже попали под персональные санкции.

    "Мы надеемся, что в будущем сможем применить этот закон и против тех россиян, которые преследуют украинцев в Донбассе и на территории России", — заявил Шевченко.

    Ранее канадский МИД ввел санкции в отношении в отношении иностранных чиновников, которых подозревают в коррупции и нарушении прав человека. Документ вступил в силу 19 октября. Все вошедшие в канадский черный список лица упоминались в различных редакциях американского "акта Магнитского".

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