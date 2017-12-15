В США предупредили о рисках инвестиций в Россию из-за санкций

КИЕВ, 15 дек – РИА Новости Украина, Екатерина Соболь. Американский Bank of America Merrill Lynch (BAML) в прогнозе "Outlook-2018", который имеется в распоряжении РИА Новости, предупредил своих клиентов о возможной уязвимости рубля в связи с новыми санкциями США.

Так, согласно прогнозу, санкции могут включать и меры в отношении госдолга РФ, это, в свою очередь, может привести к бегству инвесторов в более устойчивые валюты.

Именно такая ситуация наблюдалась в 2014 году, напоминают аналитики банка.

"Давление может зависеть от масштаба наложенных санкций. А именно попытка полностью отключить Россию от внешних рынков капитала может вызвать возобновление спроса (на более устойчивую валюту), это может быть скачок, (спроса) подобный тому, что произошел в конце 2014 года", — отмечается в документе.

В результате этих действий внешний долг российских компаний (около полутриллиона долларов) может оказаться под давлением, хотя внешние заимствования самой РФ не так велики — на внешний суверенный долг РФ приходится около 14,5 миллиарда долларов, отмечает банк.

При этом реализацию данного пессимистичного сценария банк называет маловероятным.

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что лидеры стран Евросоюза приняли решение о продлении экономических санкций, ранее введенных против России за действия в отношении Украины.