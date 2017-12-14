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    Политика

    ЕС продлил санкции против России - Порошенко

    Тема:

    США - Россия: санкции преткновения (602)

    (обновлено: )335112
    Как отметил глава государства Петр Порошенко, будущее мира, безопасности и процветания "европейского дома" зависят от восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.
    Президент Петр Порошенко
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. Лидеры стран Евросоюза приняли решение о продлении экономических санкций, ранее введенных против России за действия в отношении Украины. Об этом сообщил президент Петр Порошенко.

    Петр Порошенко. Архивное фото
    УНИАН
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    "Важное политическое решение лидеров Евросоюза продолжить экономические санкции против России за нарушение территориальной целостности Украины и нежелание прекратить гибридную агрессию против нашего государства. Достойный ответ Москве за невыполнение своих обязательств и четкий призыв к изменениям в политике Кремля", – написал глава государства на своей странице в Facebook.

    Порошенко поблагодарил канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, других друзей Киева в ЕС "за решительную поддержку Украины и несокрушимое единство и солидарность перед агрессором".

    "Будущее мира, безопасности и процветания нашего европейского дома зависят от восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины!", – резюмировал Порошенко.

    Как сообщалось ранее, председатель Евросовета Дональд Туск подтвердил, что лидеры стран ЕС на саммите в четверг обсудят выполнение минских договоренностей с целью продлить экономические санкции против РФ.

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