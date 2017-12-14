ЕС продлил санкции против России - Порошенко

КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. Лидеры стран Евросоюза приняли решение о продлении экономических санкций, ранее введенных против России за действия в отношении Украины. Об этом сообщил президент Петр Порошенко.

"Важное политическое решение лидеров Евросоюза продолжить экономические санкции против России за нарушение территориальной целостности Украины и нежелание прекратить гибридную агрессию против нашего государства. Достойный ответ Москве за невыполнение своих обязательств и четкий призыв к изменениям в политике Кремля", – написал глава государства на своей странице в Facebook.

Порошенко поблагодарил канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, других друзей Киева в ЕС "за решительную поддержку Украины и несокрушимое единство и солидарность перед агрессором".

"Будущее мира, безопасности и процветания нашего европейского дома зависят от восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины!", – резюмировал Порошенко.

Как сообщалось ранее, председатель Евросовета Дональд Туск подтвердил, что лидеры стран ЕС на саммите в четверг обсудят выполнение минских договоренностей с целью продлить экономические санкции против РФ.