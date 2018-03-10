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    БК "Барселона"

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Игроки Барселоны Луис Суарес, Жерар Пике, Неймар и Лионель Месси на тренировке перед матчем Лиги Чемпионов
    "Барселона" подала жалобу на экс-игроков "Реала", оправдавших фол Иско
    15:29 30.11.2015
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    "Барселона" подала официальную жалобу на бывших футболистов "Реала" Мануэля Санчиса и Поли Ринкона, которые "публично и неоднократно оправдывали агрессию" со стороны полузащитника мадридцев Иско в отношении форварда каталонцев Неймара.
    Андрес Иньеста
    Капитан "Барселоны" Иньеста назвал проигрыш "Атлетику" позором
    08:50 18.08.2015
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    Капитан каталонцев добавил, что в декабре "Барса" постарается завоевать первый титул в сезоне, победив на клубном чемпионате мира, который пройдет в Японии.
    Лионель Месси в окружении игроков Баварии. Архивное фото
    В субботу "Барселона" встретится с "Ювентусом" в финале Лиги чемпионов
    01:48 06.06.2015
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    Команда, которая сумеет добиться победы 6 июня, сделает своеобразный хет-трик, включающий в себя победу в национальном чемпионате, Кубке и главном еврокубковом турнире.
    Футбольный мяч. Архивное фото
    "Барселона", "МЮ" и "Челси" сыграют на предсезонном турнире в США в июле
    19:10 15.04.2015
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    Предсезонный футбольный турнир привлекает большую аудиторию болельщиков, в этот раз в нем примут участие десять клубов, в том числе три команды из североамериканской лиги Major League Soccer.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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