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    Данило Силва

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Бразильский защитник киевского футбольного клуба Динамо Данило Силва (справа)
    Данило Силва покидает ФК "Динамо"
    19:45 28.03.2017
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    Сообщается, что бразильский защитник 30-летний Данило Силва уже получил статус свободного агента и вернется в страну. Вместе с "Динамо" Силва по два раза выиграл чемпионат и Кубок и Суперкубок Украины.
    Матч Динамо- Челси
    Защитник "Динамо" не сыграет против "Челси" из-за родов жены
    12:44 04.11.2015
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    Данило Силва остался в Киеве, чтобы присутствовать при родах супруги. По словам тренера "Динамо" Сергея Реброва, остальные футболисты готовы выйти на поле.
    ФК Динамо (Киев) - ФК Олимпик (Донецк) 4:1 в 1/2 финала Кубка Украины
    Данило Силва продлил на три года контракт с киевским "Динамо"
    02:44 26.05.2015
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    Бразильский футболист назвал фантастикой возможность выступать в киевском клубе еще три года. Силва надеется, что все эти три года "Динамо" будет чемпионом Украины.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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