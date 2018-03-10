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Сеск Фабрегас
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
7
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Футболист Фабрегас отклонил предложение с зарплатой €31 млн в год - СМИ
09:33 13.12.2016
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Сообщается, что в нынешнем сезоне Фабрегас получает не так много игрового времени: испанский хавбек провел в чемпионате Англии только 6 матчей, в которых не отметился забитыми мячами.
Фабрегас опроверг слухи о конфликте с Конте
02:52 29.08.2016
72
По словам полузащитника лондонского "Челси" Сеска Фабрегаса, он намерен продолжить бороться за клуб до самого конца, и каждый раз делать все, что в его силах.
Фабрегас отрицает "восстание против Моуринью" в "Челси"
13:00 03.11.2015
103
Испанский полузащитник заявил, что в команде нет противостояния с главный тренером. Фабрегас подчеркнул, что счастлив в лондонском клубе и в отличных отношениях с тренером.
Лионель Месси стоит 220 миллионов евро, Криштиану Роналду - 133
18:05 06.01.2015
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Такие данные были обнародованы после исследования проведенного Международным центром спортивных исследований (CIES).
Трансфер Фабрегаса из "Барселоны" составит 33 млн евро - СМИ
11:29 05.06.2014
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Полузащитник "Барселоны" Сеск Фабрегас покидает каталонский клуб, а сумма его трансфера составит 33 миллиона евро, сообщает издание As со ссылкой на слова защитника "сине-гранатовых" Жерара Пике.
Фабрегас согласился перейти из "Барселоны" в "Манчестер Юнайтед"
10:40 26.07.2013
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Полузащитник испанской "Барселоны" Сеск Фабрегас готов принять предложение английского "Манчестер Юнайтед". Об этом Фабрегас сообщил своим друзьям в Англии, где выступал за лондонский "Арсенал".
Мойес: "Манчестер Юнайтед" сделал еще одно предложение по Фабрегасу
12:44 22.07.2013
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"Манчестер Юнайтед" сделал второе предложение "Барселоне" о приобретении полузащитника сборной Испании по футболу Сеска Фабрегаса. Фабрегас в 2011 году перешел в "Барселону" из "Арсенала".
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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