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    Сеск Фабрегас

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Футболист Сеск Фабрегас. Архивное фото
    Футболист Фабрегас отклонил предложение с зарплатой €31 млн в год - СМИ
    09:33 13.12.2016
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    Сообщается, что в нынешнем сезоне Фабрегас получает не так много игрового времени: испанский хавбек провел в чемпионате Англии только 6 матчей, в которых не отметился забитыми мячами.
    Футболист Сеск Фабрегас. Архивное фото
    Фабрегас опроверг слухи о конфликте с Конте
    02:52 29.08.2016
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    По словам полузащитника лондонского "Челси" Сеска Фабрегаса, он намерен продолжить бороться за клуб до самого конца, и каждый раз делать все, что в его силах.
    Главный тренер лондонского Челси Жозе Моуринью
    Фабрегас отрицает "восстание против Моуринью" в "Челси"
    13:00 03.11.2015
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    Испанский полузащитник заявил, что в команде нет противостояния с главный тренером. Фабрегас подчеркнул, что счастлив в лондонском клубе и в отличных отношениях с тренером.
    Игрок сборной Аргентины Лионель Месси
    Лионель Месси стоит 220 миллионов евро, Криштиану Роналду - 133
    18:05 06.01.2015
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    Такие данные были обнародованы после исследования проведенного Международным центром спортивных исследований (CIES).
    Футбол. Лига чемпионов. Матч Спартак - Барселона
    Трансфер Фабрегаса из "Барселоны" составит 33 млн евро - СМИ
    11:29 05.06.2014
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    Полузащитник "Барселоны" Сеск Фабрегас покидает каталонский клуб, а сумма его трансфера составит 33 миллиона евро, сообщает издание As со ссылкой на слова защитника "сине-гранатовых" Жерара Пике.
    Футбол
    Фабрегас согласился перейти из "Барселоны" в "Манчестер Юнайтед"
    10:40 26.07.2013
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    Полузащитник испанской "Барселоны" Сеск Фабрегас готов принять предложение английского "Манчестер Юнайтед". Об этом Фабрегас сообщил своим друзьям в Англии, где выступал за лондонский "Арсенал".
    Футбол
    Мойес: "Манчестер Юнайтед" сделал еще одно предложение по Фабрегасу
    12:44 22.07.2013
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    "Манчестер Юнайтед" сделал второе предложение "Барселоне" о приобретении полузащитника сборной Испании по футболу Сеска Фабрегаса. Фабрегас в 2011 году перешел в "Барселону" из "Арсенала".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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