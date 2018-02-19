В Бразилии футбольный матч не был доигран из-за удаления 9 игроков

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Матч чемпионата штата Баия (Бразилия) между "Виторией" и "Баией" не был доигран из-за удаления девяти футболистов, сообщает агентство Рейтер.

"Витория" в воскресенье на своем поле выигрывала после первого тайма со счетом 1:0, а спустя пять минут после перерыва "Баия" восстановила равенство благодаря голу Винисиуса с пенальти. Празднование забитого мяча разозлило футболистов "Витории", в результате чего на поле вспыхнула потасовка, по итогам которой арбитр удалил трех игроков "Баии" и двух футболистов "Витории". Еще через несколько минут еще по одному игроку из каждой команды получили по красной карточке.

За 13 минут до конца основного времени был удален четвертый футболист "Витории", после чего его партнер по команде Бруно Биспо выбил мяч с поля, за что получил вторую желтую карточку. После того как в составе "Витории" осталось семь игроков арбитр был вынужден прекратить встречу в соответствии с правилами футбола.

Решение о результате матча и дисциплинарных санкциях примет спортивный суд Бразилии.

Ранее глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что планирует провести ряд реформ. Исполком ФИФА 28 февраля обсудит план реформы, состоящий из 11 пунктов. Проект, в частности, включает отказ от трансферного окна в январе и введение потолка зарплат.