наверх
10.03.201817:07
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Александр Караваев

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Александр Караваев в Фенербахче
    Караваев дебютировал в турецком чемпионате за "Фенербахче"
    19:16 16.01.2017
    89
    Матч против аутсайдера нынешнего турецкого первенства украинец Александр Караваев начал на скамейке запасных, но на 44-й минуте игры появился на поле, заменив травмированного Мехмета Топала.
    Александр Караваев
    "Фенербахче" объявил об аренде Караваева
    17:24 05.01.2017
    64
    В среду вечером Александр Караваев прибыл в Стамбул, а в четверг успешно прошел медосмотр. Украинец будет выступать за турецкую команду на правах аренды до конца сезона. Право выкупа не предусмотрено.
    Александр Караваев
    Караваев стал игроком "Фенербахче"
    22:41 31.12.2016
    102
    Согласно информации, главный тренер Дик Адвокат, которому очень понравилась игра полузащитника в Лиге Европы, обратился в футбольный клуб "Шахтер", права которому принадлежат на игрока, и лично к хавбеку с предложением о переходе.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Все теги