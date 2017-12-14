Футболист из Одессы, играющий в Германии, поскользнулся в душе и выбыл из строя

КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. Воспитанник одесского "Черноморца" Борис Тащи получил травму, из-за которой пропустит ближайший матч своей команды "Дуйсбург" (Германия), сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Тащи поскользнулся в душе у себя дома и сломал большой палец на левой ноге. В "Дуйсбурге" отмечают, что футболист не нуждается в операции. Однако нападающий не сможет сыграть в следующем матче против дрезденского "Динамо", который состоится 17 декабря.

Позже Тащи возобновит тренировки в составе команды.

Ранее сообщалось, что лучшим футболистом Чемпионата Украины стал полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Марлос.