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    Футболист из Одессы, играющий в Германии, поскользнулся в душе и выбыл из строя

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    Бывший игрок одесского "Черноморца" Борис Тащи поскользнулся в душе у себя дома и сломал большой палец на левой ноге. В "Дуйсбурге" отмечают, что футболист не нуждается в операции.
    Воспитанник одесского Черноморца Борис Тащи
    trassae95

    КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. Воспитанник одесского "Черноморца" Борис Тащи получил травму, из-за которой пропустит ближайший матч своей команды "Дуйсбург" (Германия), сообщает официальный сайт немецкого клуба.

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    Тащи поскользнулся в душе у себя дома и сломал большой палец на левой ноге. В "Дуйсбурге" отмечают, что футболист не нуждается в операции. Однако нападающий не сможет сыграть в следующем матче против дрезденского "Динамо", который состоится 17 декабря.

    Позже Тащи возобновит тренировки в составе команды.

    Ранее сообщалось, что лучшим футболистом Чемпионата Украины стал полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Марлос.

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