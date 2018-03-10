Соглашение между бывшим защитником донецкого "Шахтера" Александром Кучером и клубом "Кайсериспор" подписано на один год, но в нем есть пункт, согласно которому стороны могут продолжить сотрудничество еще на сезон.
По словам Луческу, до третьего гола "Баварии" у донецкого "Шахтера" еще оставались шансы на положительный исход матча, тоднако Дарио Срна покинул поле и ему оказывали помощь, а баварцы забили в третий раз.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.