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    Александр Кучер

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Экс-защитник ФК Шахтер Александр Кучер
    Экс-защитник "Шахтера" стал игроком турецкого клуба
    15:27 16.08.2017
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    Соглашение между бывшим защитником донецкого "Шахтера" Александром Кучером и клубом "Кайсериспор" подписано на один год, но в нем есть пункт, согласно которому стороны могут продолжить сотрудничество еще на сезон.
    Защитник ФК Шахтер Александр Кучер
    Ветеран "Шахтера" Кучер покидает клуб
    03:10 01.06.2017
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    Александр Кучер провел в "Шахтере" 11 последних сезонов, сыграв 295 матчей и забив 12 голов. Защитник "горняков" 6 раз выигрывал Кубок Украины и побеждал с "Шахтером" в Кубке УЕФА.
    Защитник ФК Шахтер Александр Кучер
    У защитника "Шахтера" Кучера диагностировали рассечение головы
    17:40 06.06.2015
    289Беспорядки на "Олимпийском"
    Согласно информации, на восстановление Александру Кучеру понадобится 4–5 дней. Таким образом, он сможет помочь сборной Украины в квалификационном матче Евро-2016 с Люксембургом.
    Мирча Луческу
    Судья ошибочно удалил Кучера в ответном матче "Шахтера" и "Баварии" - Луческу
    08:24 12.03.2015
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    По словам Луческу, до третьего гола "Баварии" у донецкого "Шахтера" еще оставались шансы на положительный исход матча, тоднако Дарио Срна покинул поле и ему оказывали помощь, а баварцы забили в третий раз.
    Защитник ФК Шахтер Александр Кучер. Архивное фото
    Защитник "Шахтера" Кучер получил самую быструю красную карточку в истории ЛЧ
    23:25 11.03.2015
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    Кучер заработал удаление на 3-й минуте матча 1/8 финала против мюнхенской "Баварии". Идет второй тайм, счет 5:0 в пользу мюнхенского клуба.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
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