Соглашение между бывшим защитником донецкого "Шахтера" Александром Кучером и клубом "Кайсериспор" подписано на один год, но в нем есть пункт, согласно которому стороны могут продолжить сотрудничество еще на сезон.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.