наверх
10.03.201812:09
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    вратари

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Мультимедиа
    • Все
    • Самые читаемые
    Дочь знаменитого голкипера ошарашила поклонников необъятным декольте
    Звездная семья. Дочка легендарного голкипера произвела фурор необъятным декольте 
    14:13 12.01.2018
    2911
    Дочь звездного английского вратаря Джорджина Симэн унаследовала популярность и славу родителя. Смелая девушка не боится демонстрировать свои внушительные достоинства.
    Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе Торонто Мэйпл Лифс, канадец украинского происхождения Джонни Бауэр (Джон Кишкан)
    Умер легендарный канадский хоккеист украинского происхождения
    11:35 27.12.2017
    305
    Причина смерти четырехкратного обладателя Кубка Стэнли в составе "Торонто Мэйпл Лифс", канадца украинского происхождения Джонни Бауэр – непродолжительная борьба с пневмонией. Спортсмену было 94 года.
    Вратарь сборной России Игорь Акинфеев общается с болельщиками.
    Акинфеев после матча подошел к сектору фанатов и извинился за EURO
    01:49 21.06.2016
    2935EURO-2016: победа Португалии
    После матча с валлийцами российские футболисты поблагодарили болельщиков, поаплодировав им, а Акинфеев подошел к сектору и высказал извинения.
    Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон
    Буффона признали лучшим вратарем в истории футбола
    17:47 13.02.2016
    217
    Согласно информации, второе место занял экс-голкипер сборной Франции Фабьен Бартез (17%), а замкнули тройку Лев Яшин (СССР), а также Оливер Кан (Германия) - оба набрали по 7% голосов.
    Голкипер Милана Джанлуиджи Доннарумма
    "МЮ" готов предложить 40 миллионов евро за голкипера "Милана" Доннарумму - СМИ
    20:48 12.01.2016
    294
    В нынешнем сезоне 16-летний Доннарумма стал основным вратарем "Милана", потеснив испанца Диего Лопеса. Всего на счету Доннаруммы 9 пропущенных мячей в 11 матчах чемпионата Италии.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги