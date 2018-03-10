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Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
5
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Звездная семья. Дочка легендарного голкипера произвела фурор необъятным декольте
14:13 12.01.2018
2911
Дочь звездного английского вратаря Джорджина Симэн унаследовала популярность и славу родителя. Смелая девушка не боится демонстрировать свои внушительные достоинства.
Умер легендарный канадский хоккеист украинского происхождения
11:35 27.12.2017
305
Причина смерти четырехкратного обладателя Кубка Стэнли в составе "Торонто Мэйпл Лифс", канадца украинского происхождения Джонни Бауэр – непродолжительная борьба с пневмонией. Спортсмену было 94 года.
Акинфеев после матча подошел к сектору фанатов и извинился за EURO
01:49 21.06.2016
2935
EURO-2016: победа Португалии
После матча с валлийцами российские футболисты поблагодарили болельщиков, поаплодировав им, а Акинфеев подошел к сектору и высказал извинения.
Буффона признали лучшим вратарем в истории футбола
17:47 13.02.2016
217
Согласно информации, второе место занял экс-голкипер сборной Франции Фабьен Бартез (17%), а замкнули тройку Лев Яшин (СССР), а также Оливер Кан (Германия) - оба набрали по 7% голосов.
"МЮ" готов предложить 40 миллионов евро за голкипера "Милана" Доннарумму - СМИ
20:48 12.01.2016
294
В нынешнем сезоне 16-летний Доннарумма стал основным вратарем "Милана", потеснив испанца Диего Лопеса. Всего на счету Доннаруммы 9 пропущенных мячей в 11 матчах чемпионата Италии.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
0
В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
0
Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
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Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
14:29 09.03.2018
0
Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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Звездная семья. Дочка легендарного голкипера произвела фурор необъятным декольте
14:13 12.01.2018
2911
Дочь звездного английского вратаря Джорджина Симэн унаследовала популярность и славу родителя. Смелая девушка не боится демонстрировать свои внушительные достоинства.
Звездная семья. Дочка легендарного голкипера произвела фурор необъятным декольте
14:13 12.01.2018
2911
Дочь звездного английского вратаря Джорджина Симэн унаследовала популярность и славу родителя. Смелая девушка не боится демонстрировать свои внушительные достоинства.
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