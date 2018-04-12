Буффон жестко прокомментировал свое удаление в матче против "Реала"

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КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Капитан и голкипер туринского футбольного клуба "Ювентус" Джанлуиджи Буффон, комментируя эпизод с пенальти в ворота его команды в добавленное время ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов против мадридского "Реала", заявил, что у судьи должно быть мусорное ведро вместо сердца.

"Ювентус" в среду в Мадриде победил "Реал" со счетом 3:1, но по сумме двух встреч в полуфинал вышел испанский клуб. Одним из ключевых эпизодов игры стало назначение пенальти арбитром Майклом Оливером в ворота туринцев в компенсированное ко второму тайму время при счете 3:0. После этого Буффон был удален с поля за споры с судьей, а нападающий мадридцев Криштиану Роналду забил гол с 11-метрового.

"Это был пенальти процентов на 10. Я знаю, рефери видел то, что видел, но это был, безусловно, спорный момент. Нельзя назначать пенальти в спорной ситуации на 93-й минуте, когда в первом матче нам не дали чистый пенальти. Команда отдала все, но человек не может уничтожать такие мечты в конце невероятного камбэка в сомнительной ситуации. Очевидно, что для этого нужно иметь мусорное ведро в груди вместо сердца", — сказал Буффон, чьи слова приводит Football Italia.

"Нельзя разрушать мечты команды. Я мог наговорить судье что угодно в этот момент, но он должен понимать степень катастрофы, которую он создал. Если ты не можешь справиться с давлением и тебе не хватает смелости для принятия решения, тебе лучше сидеть на трибуне и есть чипсы. Можно иметь 18 судей, но это вопрос восприятия игры. Если посмотреть, что произошло в первом матче, а затем назначить пенальти в аналогичном эпизоде на 93-й минуте во втором…", — добавил он.

Также Буффон заявил, что гордится своей командой, отметив, что "Реал" "заслуживал выход в полуфинал по сумме двух матчей". "Я желаю им всего наилучшего, и для меня всегда было большой честь противостоять этому клубу, но объективно мы, по крайней мере, заслуживали того, чтобы сегодня провести дополнительное время", — отметил голкипер.

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"Мы начали игру, хорошо понимая, что у нас 0,0000005% шансов на то, чтобы пройти дальне. Но я так горд быть частью команды, которая так играет, так упорно работает и отдает все. Я горжусь быть с этими мужчинами в одной команде. Естественно, есть сожаление, ну и гнев", — резюмировал Буффон.

Напомним, ранее Буффон заявил о завершении футбольной карьеры в сборной Италии.