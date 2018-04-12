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    Финиш на коленях. Кенийский бегун продолжил марафон после падения

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    После жесткого падения на асфальт кенийский бегун Майкл Кунюга дополз до финиша на коленях, сохранив за собой вторую позицию в марафоне, который проходил в немецком Ганновере.
    Канал на Youtube La Bolsa del Corredor

    Кенийского бегуна Майкла Кунюгу схватила судорога за несколько метров до финиша во время марафона в немецком Ганновере, однако легкоатлет сумел завершить забег втором.

    После жесткого падения на асфальт кенийский спортсмен дополз до финиша на коленях. В результате Канюга сохранил вторую позицию, опередив всего на три секунды своего соотечественника Дункана Кеша.

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    Сразу после пересечения финишной черты спортсмену оказали медицинскую помощь.

    Напомним, ранее восьмикратный олимпийский чемпион по бегу, спринтер Усэйн Болт заявил, что он талантливей аргентинского форварда испанской "Барселоны" Лионеля Месси.

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