Игрок "Реала" признался в неназначенном пенальти за игру рукой

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КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Футболист "Реала" Марсело признался, что арбитр ошибся, не назначив пенальти в ворота мадридской команды в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии", так как мяч действительно попал ему в руку в штрафной площади.

Встреча "Реал" — "Бавария" прошла 1 мая на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде и завершилась со счетом 2:2. В первом матче в Мюнхене, прошедшем 25 апреля, "сливочные" одержали победу со счетом 2:1.

"Если я вам скажу, что мяч не попадал мне в руку, я буду лжецом", — приводит слова Марсело FourFourTwo.

Эпизод с игрой рукой Марсело произошел в концовке первого тайма. Бразилец не убрал руку во время подачи Йозуа Киммиха с фланга и прервал ее, однако арбитр встречи Джюнейт Чакыр не посчитал действия Марсело умышленными и не стал наказывать "Реал" 11-метровым ударом.