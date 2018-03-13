Тренер "Ромы" перед матчем с "Шахтером": готовимся к серии пенальти

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Итальянская "Рома" способна обыграть донецкий "Шахтер" в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов-2017/18, заявил главный тренер римской команды Эусебио Ди Франческо.

Первая встреча "Шахтера" и "Ромы" в Харькове 22 февраля закончилась победой донецкой команды со счетом 2:1. Ответный матч состоится в Риме 13 марта.

"Верю, что "Рома" способна обыграть "Шахтер", выйти в 1/4 финала и переписать клубную историю. Мы должны быть очень внимательны в защите. У соперника быстрая, креативная атака, нужно постараться не дать ему отличиться. "Горняки" любят доминировать, права на ошибку у нас нет. Рассчитываю, что забьем быстрый гол. О ничьей мыслей нет, хотя, не скрою, готовимся к серии пенальти", – отметил Ди Франческо в интервью, которое цитирует пресс-служба "Шахтера".

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По его мнению, "Роме" для победы необходимо идеально сыграть на протяжении всего матча.

"До этого мы чередовали хорошие игры с плохими. Надеюсь, в этот раз мы сыграем ровно, потому что этот матч провалить нельзя. Конечно, нам противостоит сильный соперник. Но мы хотим пройти дальше. Если будем играть только один тайм, этого не произойдет. Я требую последовательности от своей команды. Даже если мы поведем в счете, я хочу, чтобы мы сохраняли систему игры и баланс. В первом матче мы допустили ошибки — не только индивидуальные, но и как командные. Больше мы этого позволить себе не можем. Мы должны играть раскованно и продемонстрировать стремление создавать остроту", — сообщил тренер римлян.

Напомним, ранее стали известны первые четыре участника 1/4 Лиги чемпионов.