"Шахтер" разгромил "Ворсклу" со счетом 3:0

Пресс-служба ФК "Шахтер"

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Донецкий "Шахтер" одержал крупную победу над полтавской "Ворсклой" в матче 23-го тура чемпионата Украины по футболу.

Встреча, состоявшаяся в Полтаве, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Голы забили Факундо Феррейра (22-я и 36-я минута) и Марлос (67, с пенальти).

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"Шахтер" лидирует в турнире за 1-6-е места c 54 очками, "Ворскла" (37) занимает третье место.

Напомним, ранее стали известны первые четыре участника 1/4 Лиги чемпионов.