наверх
02.03.201821:00
Курсы валют НБУ
  • USD26.81- 0.14
  • EUR32.74- 0.41
Рубрики
Ещё
    Спорт

    "Шахтер" арендовал нападающего "Манчестер Сити"

    (обновлено: )15210
    Донецкий клуб "Шахтер" заключил контракт с Оларенваджу Кайоде. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2017/18 и включает опцию выкупа.
    Оларенважу Кайоде
    wikipedia

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Футбольный клуб "Шахтер" (Донецк) подписал контракт с нападающим "Манчестер Сити" Оларенваджу Кайоде, сообщает пресс-служба ФК.

    Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2017/18 и включает опцию выкупа.

    Смотрите также: "Теплый" прием. Столкновения фанатов "Шахтера" и "Ромы" в центре Харькова

    Ранее Кайоде выступал за "Люцерн" (Швейцария), "Маккаби" (Нетания, Израиль), "Аустрию" (Австрия). В составе венского клуба стал лучшим бомбардиром чемпионата Австрии – 2016/17. В августе 2017 года подписал четырехлетний контракт с английским "Манчестер Сити". Первую половину текущего сезона Кайоде на правах аренды провел в "Жироне" (12 матчей в Примере).

    Ранее сообщалось, что Национальный антидопинговый центр Украины отстранил капитана ФК "Шахтер" Дарио Срну до 22 августа из-за применения запрещенных препаратов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Центральный офис "Нафтогаз Украины"
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Мокрый снег
    Украина остановилась в снежных заносах
    Молоток судьи
    Закон о языке: КСУ создал прецедент
    Пресс-конференция Виктора Януковича
    Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?