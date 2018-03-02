"Шахтер" арендовал нападающего "Манчестер Сити"

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Футбольный клуб "Шахтер" (Донецк) подписал контракт с нападающим "Манчестер Сити" Оларенваджу Кайоде, сообщает пресс-служба ФК.

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2017/18 и включает опцию выкупа.

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Ранее Кайоде выступал за "Люцерн" (Швейцария), "Маккаби" (Нетания, Израиль), "Аустрию" (Австрия). В составе венского клуба стал лучшим бомбардиром чемпионата Австрии – 2016/17. В августе 2017 года подписал четырехлетний контракт с английским "Манчестер Сити". Первую половину текущего сезона Кайоде на правах аренды провел в "Жироне" (12 матчей в Примере).

Ранее сообщалось, что Национальный антидопинговый центр Украины отстранил капитана ФК "Шахтер" Дарио Срну до 22 августа из-за применения запрещенных препаратов.