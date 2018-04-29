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    Назначен арбитр на полуфинальный матч Лиги чемпионов "Реал" - "Бавария"

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    Судейский комитет УЕФА назначил турецкую бригаду арбитров на ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов, который пройдет 1 мая в Мадриде. Главный рефери матча - Джюнейт Чакыр.
    Главный судья Джюнейт Чакыр и игрок Баварии Арьен Роббен (справа)
    RIA News Александр Вильф | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Турецкий арбитр Джюнейт Чакыр назначен на ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и мюнхенской "Баварией", сообщается на официальном сайте УЕФА.

    Встреча состоится во вторник в Мадриде. Первый матч завершился со счетом 2:1 в пользу "Реала".

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    Помогать Чакыру будут его соотечественники: ассистенты – Бахаттын Дуран и Тарик Энгюн, дополнительные помощники – Хюсейин Гечек, Барыш Шимшек. Четвертым рефери назначен Мустафа Эйсой.

    Чакыр в текущем розыгрыше турнира обслуживал первый матч "Реала" с туринским "Ювентусом" в рамках 1/4 финала, который завершился победой мадридцев со счетом 3:0.

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