"Ливерпуль" разгромил "Рому" в первом полуфинале Лиги чемпионов

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Английский "Ливерпуль" одержал крупную победу над итальянской "Ромой" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов-2017/18.

@LFC Матч полуфинала Лиги чемпионов "Ливерпуль" - "Рома"

Встреча, состоявшаяся во вторник вечером в Ливерпуле, завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. В составе мерсисайдцев по дублю оформили Мохамед Салах (36-я, 45+1-я минуты) и Роберто Фирмино (61-я, 69-я), еще один мяч забил Садио Мане (56-я). У римлян отличились Эдин Джеко (81-я) и Диего Перотти (85-я, с пенальти).

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Ответный матч пройдет 2 мая в Риме.

В среду, 25 апреля, в полуфинале ЛЧ сыграют "Бавария" и "Реал". Матч пройдет в Мюнхене.