Подготовку "Олимпийского" к финалу Лиги чемпионов сняли с воздуха

На кадрах видно, что на территории спортивного комплекса немало рабочих, завершающих подготовительные работы. Около главной спортивной арены возводят конструкции, которые будут использовать во время матча и для мероприятий, предшествующих спортивному событию.

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Информатор пишет, что в настоящее время общая площадь НСК "Олимпийский" составляет 16,88 гектара, 80 зрительских секторов способны вместить до 70 050 человек.

Напомним, сербский арбитр Милорад Мажич согласно решению судейского комитета УЕФА будет обслуживать финал Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ливерпулем" в Киеве.