наверх
08.05.201810:56
Курсы валют НБУ
  • USD26.29- 0.02
  • EUR31.29- 0.19
Рубрики
Ещё
    Видео

    Подготовку "Олимпийского" к финалу Лиги чемпионов сняли с воздуха

    (обновлено: )148
    Финал Лиги чемпионов пройдет на НСК "Олимпийский" в Киеве 26 мая. Как главная спортивная арена страны готовится к финальному футбольному поединку, сняли на видео.
    informator.ua/Youtube

    На кадрах видно, что на территории спортивного комплекса немало рабочих, завершающих подготовительные работы. Около главной спортивной арены возводят конструкции, которые будут использовать во время матча и для мероприятий, предшествующих спортивному событию.

    Читайте также: Гостеприимство по-киевски. Финал Лиги чемпионов: скандал на скандале

    Информатор пишет, что в настоящее время общая площадь НСК "Олимпийский" составляет 16,88 гектара, 80 зрительских секторов способны вместить до 70 050 человек.

    Напомним, сербский арбитр Милорад Мажич согласно решению судейского комитета УЕФА будет обслуживать финал Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ливерпулем" в Киеве.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович
    День Победы в Украине: без красного знамени и без памяти
    Степан Полторак. Архивное фото
    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе
    Голубая дорожка Евровидения в Лиссабоне
    Евровидение-2018. Как покажет себя Украина
    Смог и гарь на Виноградаре в Киеве
    Гори оно огнем. Масштабные пожары в Киеве