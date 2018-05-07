Определен главный арбитр финального матча Лиги чемпионов в Киеве

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Сербский арбитр Милорад Мажич согласно решению судейского комитета УЕФА будет обслуживать финал Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ливерпулем" в Киеве.

Мажичу на НСК "Олимпийский" будут помогать его соотечественники Милован Ристич и Далибор Джурджевич. Четвертый судья — француз Клемен Турпен, дополнительные помощники судьи — Ненад Джокич и Данило Груич.

По информации сайта УЕФА, Мажичу 45 лет, международную категорию он получил в 2009 году.

Он обслуживал финал Кубка конфедераций-2017 между сборными Чили и Германии, а также матч на Суперкубок УЕФА-2016 между "Реалом" и "Севильей". Работал на финальных стадиях чемпионата мира-2014 и ЕВРО-2016. Он вошел в бригаду арбитров, которые этим летом будут обслуживать матчи ЧМ-2018.

В текущем сезоне Мажич судил четыре матча Лиги чемпионов и два матча Лиги Европы.

Финал Лиги чемпионов, в котором сыграют футболисты мадридского "Реала" и "Ливерпуля", состоится в Киеве 26 мая на стадионе "Олимпийский".