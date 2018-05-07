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    Определен главный арбитр финального матча Лиги чемпионов в Киеве

    (обновлено: )89
    Сообщается, что сербу Милораду Мажичу на НСК "Олимпийский" 26 мая будут помогать его соотечественники Милован Ристич и Далибор Джурджевич.
    Милорад Мажич
    uefa.com

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Сербский арбитр Милорад Мажич согласно решению судейского комитета УЕФА будет обслуживать финал Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ливерпулем" в Киеве.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Мажичу на НСК "Олимпийский" будут помогать его соотечественники Милован Ристич и Далибор Джурджевич. Четвертый судья — француз Клемен Турпен, дополнительные помощники судьи — Ненад Джокич и Данило Груич.

    По информации сайта УЕФА, Мажичу 45 лет, международную категорию он получил в 2009 году.

    Он обслуживал финал Кубка конфедераций-2017 между сборными Чили и Германии, а также матч на Суперкубок УЕФА-2016 между "Реалом" и "Севильей". Работал на финальных стадиях чемпионата мира-2014 и ЕВРО-2016. Он вошел в бригаду арбитров, которые этим летом будут обслуживать матчи ЧМ-2018.

    В текущем сезоне Мажич судил четыре матча Лиги чемпионов и два матча Лиги Европы.

    Финал Лиги чемпионов, в котором сыграют футболисты мадридского "Реала" и "Ливерпуля", состоится в Киеве 26 мая на стадионе "Олимпийский".

     

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