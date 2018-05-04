Финал Лиги чемпионов в Киеве: болельщиков будут пропускать по спискам

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КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что пограничная служба не будет пропускать на территорию страны граждан, которые хотят посетить финал Лигы чемпионов УЕФА 2017/2018 в Киеве и до этого посещали Крым.

Ранее "Известия" со ссылкой на источники в украинских дипломатических кругах сообщили, что российские журналисты, посетившие Крым после мартовских событий 2014 года, не будут допущены на финал Лиги чемпионов в Киеве. По данным издания, ограничения могут коснуться и корреспондентов из России, побывавших на территории ДНР и ЛНР. Официального подтверждения этой информации нет.

Глава пограничной службы Украины Петр Цигикал в пятницу заявил, что пограничники будут пропускать иностранных болельщиков на финал ЛЧ по предварительным спискам и в ускоренном режиме.

"Мы будет работать по предварительным спискам, которые получим от авиационных компаний. Мы знаем, кто к нам прилетит, и поэтому они будут проходить в ускоренном режиме", — заявил журналистам Цигикал.

В свою очередь, глава МВД Украины отметил, что в страну будут допускаться все граждане кроме нарушителей государственной границы Украины.

"Будем пропускать всех, кроме нарушителей государственной границы, которые есть в нашей базе данных, кто незаконно посещал Крым, кто нарушает законы Украины или приезжают с провокационными целями, с флагами каких либо неназванных республик. Во всех этих случаях, мы достаточно уважаем собственные законы", — отметил украинский глава МВД.

Финал Лиги чемпионов, в котором сыграют футболисты мадридского "Реала" и "Ливерпуля", состоится в Киеве 26 мая на стадионе "Олимпийский".