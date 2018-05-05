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    Спорт

    Ошибка или прозрение. УЕФА объявил "Ливерпуль" победителем Лиги чемпионов

    (обновлено: )2710
    Англичане названы победителями ЛЧ в испанской версии веб-сайта УЕФА. Скандальная ошибка была опубликована одним из самых популярных спортивных изданий в стране.
    Финал Лиги чемпионов. Ливерпуль - Реал
    УЕФА

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Скандальную ошибку допустил УЕФА за три недели до финала Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и английским "Ливерпулем".

    Порошенко о готовности разместить у себя болельщиков, приехавших на финал Лиги чемпионов. Видео
    facebook.com/petroporoshenko
    Порошенко решил поселить у себя футбольных болельщиков: реакция сети

    Штаб-квартира европейского футбольного союза объявила на своем официальном сайте, что "мерсисайдцы" стали победителями самого престижного клубного турнира.

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    Как пишет "Террикон",  англичане названы победителями ЛЧ в испанской версии веб-сайта УЕФА. Эта ошибка была опубликована одним из самых популярных спортивных изданий в стране — AS.

    Ошибка находится в разделе "История", где "Ливерпуль" заявлен действующим чемпионом перед стартом нового розыгрыша турнира.

    terrikon.com
    УЕФА объявил "Ливерпуль" победителем Лиги чемпионов

    Финал Лиги чемпионов-2017/18 состоится 26 мая на киевском НСК "Олимпийский".

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