Ошибка или прозрение. УЕФА объявил "Ливерпуль" победителем Лиги чемпионов

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Скандальную ошибку допустил УЕФА за три недели до финала Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и английским "Ливерпулем".

Штаб-квартира европейского футбольного союза объявила на своем официальном сайте, что "мерсисайдцы" стали победителями самого престижного клубного турнира.

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Как пишет "Террикон", англичане названы победителями ЛЧ в испанской версии веб-сайта УЕФА. Эта ошибка была опубликована одним из самых популярных спортивных изданий в стране — AS.

Ошибка находится в разделе "История", где "Ливерпуль" заявлен действующим чемпионом перед стартом нового розыгрыша турнира.

terrikon.com УЕФА объявил "Ливерпуль" победителем Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов-2017/18 состоится 26 мая на киевском НСК "Олимпийский".