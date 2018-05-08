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    Роналду, получивший травму, сыграет в финале ЛЧ в Киеве - СМИ

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    Киев принимает финал Лиги чемпионов (14)

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    По данным испанских СМИ, восстановление форварда "Реала" после травмы, полученной в матче против "Барселоны", не займет много времени, и он сможет сыграть в финальном матче Лиги чемпионов в Киеве.
    Криштиану Роналду. Архивное фото
    REUTERS Arnd Wiegmann

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Легендарный нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду, получивший 6 мая травму в матче с "Барселоной", сможет сыграть в финале Лиги чемпионов, сообщает Marca.

    Церемония передачи Кубков Лиги чемпионов УЕФА в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Роналду в воскресенье был заменен в перерыве матча чемпионата Испании с "Барселоной" из-за травмы. У португальца растяжение связок голеностопа. Восстановление футболиста не займет много времени, и он сможет сыграть в финальном матче главного европейского клубного турнира.

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    "Реалу" 26 мая в Киеве в финале Лиги чемпионов будет противостоять "Ливерпуль".

    Напомним, ранее был определен главный арбитр финального матча Лиги чемпионов. 

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