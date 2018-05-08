Роналду, получивший травму, сыграет в финале ЛЧ в Киеве - СМИ

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Легендарный нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду, получивший 6 мая травму в матче с "Барселоной", сможет сыграть в финале Лиги чемпионов, сообщает Marca.

Роналду в воскресенье был заменен в перерыве матча чемпионата Испании с "Барселоной" из-за травмы. У португальца растяжение связок голеностопа. Восстановление футболиста не займет много времени, и он сможет сыграть в финальном матче главного европейского клубного турнира.

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"Реалу" 26 мая в Киеве в финале Лиги чемпионов будет противостоять "Ливерпуль".

Напомним, ранее был определен главный арбитр финального матча Лиги чемпионов.