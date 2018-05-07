Гостеприимство по-киевски. Финал Лиги чемпионов: скандал на скандале

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Подготовка кипит

До проведения финала Лиги чемпионов еще почти три недели, а Киев уже успел отличиться по полной. Некоторые иностранные болельщики в шоке от гостеприимства столицы и даже хотят пожаловаться в УЕФА, что явно пойдет не на пользу имиджу страны.

Напомним, финал Лиги чемпионов состоится в Киеве 26 мая на НСК "Олимпийский", однако различные футбольные мероприятия растянутся на несколько дней – с 24 по 27 мая. К тому же они совпадут с Днем Киева, который традиционно празднуется в последнее воскресенье весны.

В мэрии уверяют, что Киев готовится провести финал Лиги чемпионов УЕФА на самом высоком уровне.

"Киев впервые проводит финал Лиги чемпионов. И у нас есть еще одна возможность представить наш город и нашу страну. И мы должны это сделать на очень высоком уровне", — говорил мэр Виталий Кличко.

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Ожидается, что к нам приедут около 120 тысяч туристов, 100 из которых — иностранные. Поэтому, отметил мэр, городские власти готовят Киев к этому — осуществляют работы по благоустройству, готовят транспорт, занимаются мерами безопасности.

Правда, пока подготовка вызывает больше вопросов, чем ответов.

То, в ночь на 4 мая из центра столицы без предупреждения исчезли все скамейки.

Позже в "Киевзеленстрое" пояснили, что скамейки с Крещатика якобы демонтировали для дальнейшей реконструкции. Их обещают установить до 8 мая.

То в канун турнира власти вдруг активизировали капитальный ремонт Набережного шоссе на участке от Почтовой площади до моста Метро. В прошлом году дорожники уже отремонтировали проезжую часть от моста Метро до Почтовой площади. Полностью закончить участок на Набережном шоссе в мэрии обещают ко Дню Независимости.

Цены взлетели до небес

Впрочем, поистине топ темой последних дней стал ценовой бум на жилье для футбольных болельщиков. Похоже, самые предприимчивые в столице решили нажиться на иностранцах по полной: цены на некоторые гостиницы и аренду квартир просто взлетели до небес — в 20-30 раз! Цены на проживание в отельных номерах Киева подскочили до 1489–5278 евро.

И это при том, что большинство фанатов улетит из Киева сразу после завершения матча.

У Кличка говорят, что городская власть не имеет полномочий вмешиваться в тарифы отелей, а в соцсетях шутят: можно сдать свою квартиру в столице на финал Лиги чемпионов, и на выручку купить еще одну.

В основном цены колеблются от 1000 до 3000 евро. Есть варианты и за 9000 евро.

Самый дорогой вариант журналисты нашли в "Kiev Lypki Luxury Apartment" – 9571 евро (!) за две ночи, т. е. 300 тысяч грн. На другие даты цена на этот номер за 2 ночи стоит в 10000 грн.

Самый дешевый вариант среди гостиниц — отель "Голосеевский": 75 тысяч гривен. Расположен возле станции метро "Выставочный центр", завтрак и все удобства включены.

Сеть кишит объявлениями и о сдаче в аренду посуточно целых квартир. К примеру, за двухместный номер с одной кроватью в отеле на ул. Воздвиженской просят 190 тыс. грн в сутки! В обычные дни цена на него составляет 1300 грн. Жилье на Крещатике, которое стоит 1380 грн, предлагают 26 мая за 129 тыс. грн.

Значительно повысили цены не только в центре, но и на окраинах. Так, ночь в отеле на Петропавловской Борщаговке 26 мая оценили в 50 тыс. грн (обычная цена — около 500 грн). Двухместный номер в гостинице на ул. Туполева обойдется в 75 тыс. грн в сутки (обычно 1,4 тыс. грн). Появились на сайтах по поиску недвижимости и предложения по сдаче в аренду частных квартир. За жилье на четверых в 500 метрах от НСК "Олимпийский" просят 300 тыс. грн в сутки, это около 10 тысяч евро, пишет "Сегодня".

Правда, после волны возмущения, некоторые начали предлагать болельщикам вообще бесплатное поселение — "чтобы Киев не запомнился как город барыг". К примеру, такое приглашение разместил на своей странице в Facebook депутат Киеврады Илья Сагайдак.

Его пост в Facebook поддержали и другие пользователи, сопровождая хештегом #FreeKyivCouch4Fans.

В то же время в "Укрзализныце" предложили футбольным болельщикам поселиться в бюджетных номерах на вокзале.

Между тем, Нацбанк уже подсчитал: если приедет не менее 50 тысяч гостей, с однодневными затратами $100-150, то валютный рынок увеличится минимум на $15 —20 миллионов. Но туда, где цены при сомнительном сервисе заоблачные, иностранцы точно не приедут.

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Реакция болельщиков

Болельщики английского футбольного клуба "Ливерпуль" уже высказали свое недовольство стоимостью проживания в отелях Киева. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря лондонского клуба болельщиков "Ливерпуля" сообщает Daily Star.

По его мнению, "УЕФА должен что-то сделать".

Болельщики подчеркивают, что большинство из них – "рабочий класс, а не миллионеры". И выразили сомнение, что кто-то из них забронирует дорогой номер или "даже посмотрит" на него.

На данный момент известно, что футболисты мадридского "Реала" будут проживать в гостинице "Опера", а игроки "Ливерпуля" — в "Интерконтинентале".

По материалам из открытых источников интернет