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    Киев

    Из центра Киева исчезли все скамейки

    (обновлено: )10510
    Жители Киева утром в пятницу не смогли найти ни одной лавочки на главной улице страны — Крещатике. Столичные власти не анонсировали подобные изменения, но, возможно, проводится их замена.
    Крещатик без скамеек
    kiev.informator.ua

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Все скамейки исчезли в ночь на пятницу на Крещатике в центре Киева, причины не известны.

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    "Утром 4 мая киевляне неожиданно не смогли присесть на лавочки на главной улице страны — не осталось ни одной", — сообщает "Информатор".

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    Издание отмечает, что столичные власти не анонсировали подобные изменения на Крещатике, но допускает, что одной из вероятных причин произошедшего может являться их замена к предстоящему финалу Лиги чемпионов. 

    Финал Лиги чемпионов УЕФА состоится в Киеве 26 мая на стадионе "Олимпийский", двумя днями ранее на стадионе "Динамо" имени Лобановского пройдет финал женской Лиги чемпионов.

    kiev.informator.ua
    Крещатик без скамеек

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