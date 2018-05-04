Из центра Киева исчезли все скамейки

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Все скамейки исчезли в ночь на пятницу на Крещатике в центре Киева, причины не известны.

"Утром 4 мая киевляне неожиданно не смогли присесть на лавочки на главной улице страны — не осталось ни одной", — сообщает "Информатор".

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Издание отмечает, что столичные власти не анонсировали подобные изменения на Крещатике, но допускает, что одной из вероятных причин произошедшего может являться их замена к предстоящему финалу Лиги чемпионов.

Финал Лиги чемпионов УЕФА состоится в Киеве 26 мая на стадионе "Олимпийский", двумя днями ранее на стадионе "Динамо" имени Лобановского пройдет финал женской Лиги чемпионов.