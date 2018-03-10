Украинский боксер Владимир Кличко прокомментировал свое поражение в бою за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям Международной боксерской организации (IBO) и Международной боксерской федерации (IBF).
Обострение ситуации в районе Авдеевки в Донбассе продемонстрировало наличие усталости от бездеятельности политиков в решении конфликта на востоке Украины, считает депутат Верховной Рады Надежда Савченко.
По информации Минобороны самопровозглашенной ДНР, с 20.00 после артиллерийской подготовки ВСУ перешли двумя взводами в атаку при поддержке минометов и двух танков, но атакующие группы попали на заминированный участок местности и понесли потери.
По информации пресс-центра штаба АТО, на донецком направлении после массированных обстрелов из минометов в районе Авдеевки ополченцы пытались штурмовать позиции сил ВСУ, но, понеся потери, были вынуждены отступить.
По состоянию на 23.00 ожесточённые бои под Донецком продолжаются, ситуация близка к критической. В целях безопасности жители районов, непосредственно прилегающих к линии фронта, сейчас вынуждены прятаться в укрытиях и бомбоубежищах.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".