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    бои

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 31
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    Жестокая Азия. Бои на выживание бойцовых собак и диких кабанов в Индонезии
    Жестокая Азия. Бои на выживание бойцовых собак и диких кабанов в Индонезии (18+) 
    03:32 22.10.2017
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    В Индонезии растет популярность жестоких боев на выживание между собаками и дикими кабанами, сообщает Reuters. На арену запускают бойцовского пса и дикое животное.
    Виталий Кличко. Архивное фото
    Виталий Кличко заявил, что винит себя в поражении брата в бою с Джошуа
    17:20 28.05.2017
    587Владимир Кличко. Окончен бой
    Как заявил Виталий Кличко, он рассчитывал, что после 7-8 раунда Джошуа будет более уставшим, а Владимир получит свой шанс. По словам Виталия, его брат был на все 100 процентов готов к поединку.
    Поражение Кличко в поединке с Джошуа
    Назван претендент на бой с Джошуа в случае отказа Кличко от реванша
    12:52 13.05.2017
    360
    Как заявил Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super / IBF / IBO Энтони Джошуа, Кличко нужно еще две недели, чтобы побыть с семьей и привести свои мысли в порядок.
    Комментарий Кличко после боя с Джошуа
    Первый комментарий Кличко после боя с Джошуа 
    15:26 30.04.2017
    3458
    Украинский боксер Владимир Кличко прокомментировал свое поражение в бою за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям Международной боксерской организации (IBO) и Международной боксерской федерации (IBF).
    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко о поединке Кличко-Джошуа: очень достойный бой
    12:06 30.04.2017
    290
    Как написал президент Украины Петр Порошенко на странице в Facebook, бой Владимира Кличко и британца Энтони Джошуа был достойным. Глава государства поблагодарил Кличко за борьбу.
    Кличко уснул перед решающим боем с Джошуа
    Кличко уснул перед решающим поединком с Джошуа
    21:50 29.04.2017
    804
    Как написал украинский боксер Владимир Кличко, он проводит последние часы во сне, "сосредоточившись на единственной цели". По его словам, он более чем готов "вернуть пояса обратно".
    Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа и украинский боксер Владимир Кличко во время взвешивания накануне боя, в Лондоне (Великобритания), 28 апреля 2017
    В Британии дали прогноз на поединок Кличко против Джошуа
    13:41 29.04.2017
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    Согласно информации, объем ставок на супербой составит 130 млн долларов. А в Британии, где пройдет сам бой, объем составит более 25 млн, что будет рекордом для Англии.
    Обливанный понедельник во Львове
    Во Львове во второй день Пасхи пройдут водные "бои"
    13:25 15.04.2017
    36
    Несмотря на не очень благоприятные погодные условия, во Львове традициям не изменят, но в этом году "Поливальный понедельник" пройдет в более скромных масштабах.
    Владимир Кличко
    Владимир Кличко намерен провести прощальный бой в Киеве на НСК "Олимпийский"
    19:44 26.03.2017
    1036Владимир Кличко. Окончен бой
    По словам Владимира Кличко, арена удовлетворяет все требования для организации и проведения чемпионских боев. Как отметил боксер, НСК "Олимпийский" ничем не уступает лучшим немецким стадионам.
    Бой Головкина и Джейкобса
    Головкин одержал победу над Джейкобсом по очкам
    11:24 19.03.2017
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    Согласно информации, в четвертом раунде боя Головкин отправил соперника в нокдаун. Досрочно победить у казаха не вышло, но судьи единогласно отдали победу Головкину.
    Украинский боксер Василий Ломаченко
    Ломаченко готов провести бой с Майки Гарсией - менеджер
    16:17 12.02.2017
    202
    Как заявил менеджер украинского боксера Василия Ломаченко Эгис Климас, если Пакьяо согласится "опуститься в легкий вес", то они готовы подписать контракт.
    Савченко: власти оказались не готовы к обострению ситуации в Авдеевке. Видео
    Савченко: власти оказались не готовы к обострению ситуации в Авдеевке 
    05:11 06.02.2017
    1305Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Обострение ситуации в районе Авдеевки в Донбассе продемонстрировало наличие усталости от бездеятельности политиков в решении конфликта на востоке Украины, считает депутат Верховной Рады Надежда Савченко.
    Глава Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин
    Аброськин: под Авдеевкой за сутки 26 ополченцев убиты, 60 ранены
    22:25 01.02.2017
    675Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    По словам главы Нацполиции в Донецкой области Вячеслава Аброськина, в треугольнике Донецк-Ясиноватая–Авдеевка за последние сутки 26 ополченцев убиты, 60 ранены.
    Ополченец ДНР
    Более 10 военных погибли во время атаки позиций ополчения - ДНР
    21:10 30.01.2017
    1916АТО: в предчувствии военного положения.
    По информации Минобороны самопровозглашенной ДНР, с 20.00 после артиллерийской подготовки ВСУ перешли двумя взводами в атаку при поддержке минометов и двух танков, но атакующие группы попали на заминированный участок местности и понесли потери.
    Последствия обстрелов в Донецкой области
    Что происходит в Донбассе: две точки зрения
    17:23 30.01.2017
    14293Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Главные бои развернулись за Авдеевку. По сообщениям журналиста Юрия Бутусова, ВСУ улучшили свое тактическое положение в боях 29-30 января. В целом же ситуация на фронте - очень жесткая.
    Позиции украинских военных на северо-западной окраине Авдеевки
    ВСУ сообщают о гибели четверых военных в районе Авдеевки
    23:56 29.01.2017
    373Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    По информации пресс-центра штаба АТО, на донецком направлении после массированных обстрелов из минометов в районе Авдеевки ополченцы пытались штурмовать позиции сил ВСУ, но, понеся потери, были вынуждены отступить.
    Артем Маслаков
    Зона АТО: возле Авдеевки произошло жесткое столкновение - спецкор
    23:24 29.01.2017
    4134Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Спецкор "КП" в Украине" Артем Маслаков в эфире ГС сообщил, что ситуация обострилась в субботу вечером, когда начались обстрелы из тяжелой артиллерии и "Градов".
    Участие Президента Петра Порошенко в мероприятиях, посвященных Дню памяти Героев Крут
    Порошенко в воскресенье почтит память Героев Крут
    12:26 28.01.2017
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    Согласно информации, торжественная церемония возложения цветов к памятному Кресту Героям Крут начнется 29 января в 11:30 на площади Андрея Первозванного в Киеве.
    Разрушенный дом на одной из улиц в Донецке. Архивное фото
    Под Донецком идет ожесточенный бой, применяется реактивная артиллерия
    00:13 28.01.2017
    6626Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    По состоянию на 23.00 ожесточённые бои под Донецком продолжаются, ситуация близка к критической. В целях безопасности жители районов, непосредственно прилегающих к линии фронта, сейчас вынуждены прятаться в укрытиях и бомбоубежищах.
    Зона АТО. Военнослужащий ВСУ
    Зона АТО: резкое обострение на Светлодарской дуге
    07:10 19.12.2016
    7875Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    Очередное обострение боевых действий традиционно совпало с кануном православных религиозных праздников. На этот раз главные события развернулись на стыке армий ЛНР и ДНР в районе Светлодарской дуги.
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