Культовые Depeche Mode прибыли в Киев, где в среду дадут концерт. Несмотря на госпитализацию солиста Дэйва Гаана в Минске, в столицу коллектив прибыл в полном составе. Журналистам удалось заснять первые секунды пребывания музыкантов в Украине.
Монтаж сцены начнется утром 17 июля, а 18 июля в Киев приедут 11 фур с сотнями тонн сценического оборудования и 4 автобуса с техническим персоналом группы, задействованным в установке звука, света и экранов – всего более 60 человек.
Клавишник-басист группы Depeche Mode Энди Флетчер назвал итоги референдума о выходе Британии из ЕС "безумием" и признался, что он настроен "очень проевропейски" и хотел бы, чтобы "Британия оставалась в Евросоюзе".
Depeche Mode с сожалением сообщает, что в связи с гражданскими беспорядками и нестабильностью в Киеве и по всей Украине, концерт, запланированный на среду, 26 февраля, в Международном выставочном центре в Киеве, был отменен.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".