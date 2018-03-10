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    Depeche Mode

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 15
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    Убийство мужчины на парковке ТЦ в Киеве
    Хроника 19 июля: стрельба в Киеве, партия Савченко, прорыв нефтепровода в Одессе
    09:21 20.07.2017
    590
    Накануне Кабмин решил привязать выплату зарплат на предприятиях в Донбассе с "Минском-2", на парковке в Киеве из автомата расстреляли мужчину, а легендарные Depeche Mode устроили шоу на "Олимпийском".
    Концерт Depeche Mode в Киеве
    Легенда рока в Киеве: Depeche Mode устроили шоу на "Олимпийском" 
    06:47 20.07.2017
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    До начала концерта перед входом на НСК образовались огромные очереди. Британцы вышли на сцену около 21.00 и закончили около 23:30. Сыграв один раз на бис.
    Солист британской группы Depeche Mode Дэйв Гaан
    Концерт Depeche Mode в Киеве: продано более 20 тысяч билетов
    20:31 19.07.2017
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    Стоимость билетов на концерт в Киеве составила от 1 тыс. грн до 6,5 тыс. грн. Поклонники Depeche Mode выстроились в длинные очереди, из-за чего начало концерта пришлось задержать.
    Монтаж сцены к концерту Depeche Mode в Киеве
    Depeche Mode в Киеве. Появились первые фото монтажа сцены
    01:14 19.07.2017
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    Британские музыканты выступят на НСК "Олимпийский" на сцене размером в шестиэтажный дом, оборудование для которой перевозили десятки фур. Монтаж сцены продлится сутки.
    Легендарные Depeche Mode прилетели в Киев. Видео
    Легендарные Depeche Mode прилетели в Киев 
    18:21 18.07.2017
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    Культовые Depeche Mode прибыли в Киев, где в среду дадут концерт. Несмотря на госпитализацию солиста Дэйва Гаана в Минске, в столицу коллектив прибыл в полном составе. Журналистам удалось заснять первые секунды пребывания музыкантов в Украине.
    Солист группы Depeche Mode Дэвид Гaан
    Концерту быть: Depeche Mode подтвердили выступление в Киеве
    12:23 18.07.2017
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    Согласно данным, организаторы киевского и белорусского концертов договариваются, чтобы белорусы могли просто обменять свои билеты и приехать на концерт в Киеве.
    Солист британской группы Depeche Mode Дэйв Гaан
    Лидер группы Depeche Mode выписан из минской больницы
    10:22 18.07.2017
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    Главврач больницы подчеркнул, что состояние музыканта удовлетворительное, необходимая медицинская помощь была ему оказана в полном объеме.
    Солист британской группы Depeche Mode Дэйв Гaан
    Лидер Depeche Mode попал в больницу в Минске
    22:19 17.07.2017
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    Организаторы концерта Depeche Mode в Минске советуют купившим билеты сохранить их, чтобы иметь возможность сдать, а также следить за информацией о возможностях переноса концерта на более поздний срок.
    Члены рок-группы Depeche Mode
    СМИ опубликовали райдер концерта Depeche Mode в Киеве
    19:52 29.06.2017
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    Монтаж сцены начнется утром 17 июля, а 18 июля в Киев приедут 11 фур с сотнями тонн сценического оборудования и 4 автобуса с техническим персоналом группы, задействованным в установке звука, света и экранов – всего более 60 человек.
    Альбом Spirit Depeche Mode
    Depeche Mode выпустили новый альбом Spirit
    16:35 17.03.2017
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    Продюсером пластинки Depeche Mode выступил Джеймс Форд, ранее сотрудничавший с Florence and the Machine и Arctic Monkeys. В новый альбом вошли 12 композиций.
    Альбом Spirit Depeche Mode
    Depeche Mode анонсировала выход нового альбома
    15:59 01.02.2017
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    Выход 14-го альбома "Spirit" намечен на 17 марта. Его будет предварять сингл. На обложке изображен белый флаг на сером фоне, а на обложке альбома – несколько черных флагов и пары ног.
    Члены рок-группы Depeche Mode
    Depeche Mode о Brexit: мы очень разочарованы, это безумие
    17:35 13.10.2016
    199Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    Клавишник-басист группы Depeche Mode Энди Флетчер назвал итоги референдума о выходе Британии из ЕС "безумием" и признался, что он настроен "очень проевропейски" и хотел бы, чтобы "Британия оставалась в Евросоюзе".
    Солист группы Depeche Mode Дэвид Гaан
    Группа Depeche Mode отменила концерт в Киеве
    09:13 25.02.2014
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    Depeche Mode с сожалением сообщает, что в связи с гражданскими беспорядками и нестабильностью в Киеве и по всей Украине, концерт, запланированный на среду, 26 февраля, в Международном выставочном центре в Киеве, был отменен.
    Солист группы Depeche Mode Дэвид Гaан
    Depeche Mode выступит в Киеве в феврале 2014 года
    14:24 07.11.2013
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    Концерт британцев состоится 26 февраля в Международном выставочном центре столицы. Это уже второй концерт Depeche Mode в Украине в рамках тура Delta Machine, первый проходил в июне 2013 года.
    Солист группы Depeche Mode Дэвид Гaан
    Группа Depeche Mode приедет в Киев с новым альбомом в июне 2013 года
    16:59 23.10.2012
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    Новую пластинку Depeche Mode представят в Москве на сцене стадиона "Локомотив" 22 июня и в петербургском СКК 24 июня и в Киев на стадионе "Олимпийский" 29 июня.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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