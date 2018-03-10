В пятницу, 08 июля, на НСК "Олимпийский" в Киеве состоялся концерт легендарной британской группы Muse. Также на сцену в этот вечер вышли британцы из Hurts, финны Poets of the Fall и лондонские альтернативщики My Vitriol.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.