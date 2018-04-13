В тени Кемеровской трагедии. Проверки ТРЦ повергли украинцев в шок

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Тысячи нарушений

Масштабные проверки на соблюдение правил пожарной безопасности торговых центров, больниц и школ по всей Украине, которые начались после трагедии в российском Кемерово, принесли шокирующие результаты. Как сообщил глава ГСЧС Николай Чечеткин, проверив места массового сбора людей, спасатели обнаружили более 15 тысяч нарушений. Из них больше, чем 5 тысяч не устранялись в течение длительного времени.

По его словам, всего проверкам подлежат более 30 тысяч объектов: из них более 4 тысячи торгово-развлекательных центров, почти 2 тысячи больниц, а также более 25 тысяч школ и детских садов. Особое внимание во время проверок обращается на вопросы по обеспечению безопасности людей: соответствие требованиям пожарной безопасности, пути эвакуации, наличие и техническое состояние систем автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения, а также системы оповещения и дымоудаления.

"На сегодняшний день проверено 1319 объектов, из которых 937 дошкольных и школьных учреждений, 56 больниц со стационарным лечением, 326 торгово-развлекательных центров и объектов досуга", — уточнил Чечеткин.

Наихудшая ситуация с выполнением предписаний — в Донецкой, Сумской и Тернопольской областях, где не выполняется более 60% ранее предложенных мероприятий. Так, по его словам, практически не уделяется внимание вопросам пожарной безопасности в торговом центре "Альтаировский" в Одессе, в торговом центре "Рикос" и супермаркете "Колибрис" в Ровенской области, где пути эвакуации не соответствуют требованиям норм, а системы противопожарного оповещения и защиты годами остаются в нерабочем состоянии.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Сгоревшие кинозалы в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово

В Киеве из 357 торгово-развлекательных центров сейчас проверяется 9, а в "Магеллане" и "Дрим Тауне" уже выявлены нарушения, которые создают опасность для людей.

В ГСЧС отметили, что по промежуточным результатам проверок всего на руководителей объектов наложено 1200 административных взысканий за нарушение требований пожарной безопасности, в суд поданы иски о закрытии 37 объектов, из них: 16 ТРЦ, 18 дошкольных и школьных учреждений, а также 3-х больниц.

Наряду с этим, Чечеткин заявил, что руководители объектов также сообщают о предложениях по "решению" вопросов с прохождением проверки.

"К нам приходит информация, что руководителям ТРЦ звонят с предложением "порешать" за определенное вознаграждение лояльное прохождения проверки. Я хочу заверить, что это действуют или группы мошенников, или те люди, которые хотят скомпрометировать нашу Службу", — заявил Чечеткин.

Без системы проблему не решить

Вместе с тем, обнаруженные в ходе проверок масштабные нарушения норм пожарной безопасности точечно не решить. Как сообщил в эфире радиостанции Голос Столицы заместитель главы комиссии Киевского городского совета по вопросам торговли, предпринимательства и регуляторной политики Денис Попов, эта проблема системна, а ситуацию усугубляет коррупция.

"Киевляне смогут пользоваться безопасно всеми общественными заведениями, только когда источник этой проблемы будет устранен. То есть, эти проблемы требуют системного решения. И здесь не скажу ничего нового, потому что опять же коррумпированность во всех органах государственной власти, местного самоуправления — это то, что постоянно подвергает украинцев опасности. Причем и жизни, и здоровью, и так далее", — отметил Попов.

По его словам, по ситуации в столичных "Дрим Тауне" и "Магеллан" он обращался за информацией в ГСЧС, однако ответа на свой депутатский запрос так и не получил. По его мнению, неготовность спасателей предоставить ответ — также симптом общей проблемы.

Также он напомнил, на что украинцам следует обращать внимание в плане пожарной безопасности в местах скоплениях людей.

kiev.vgorode.ua Акция - #ПроверьПожарныйВыход. Пожарный выход в одном из ТЦ Киева

"В кинотеатрах и в любых помещениях, не имеющих естественного освещения, доступа света, прежде всего надо обращать внимание, быть готовыми к тому, что в помещении может исчезнуть свет, и надо глазами хотя бы наметить себе пути для эвакуации из помещения. То есть, в любом ТРЦ сейчас, если исчезнет свет, сразу начнется паника, мгновенно. И в случае, когда не подсвечены пути эвакуации, то даже эта же паника и без пожара уже может привести к каким-то жертвам или увечьям. Так что прежде всего надо четко понимать, в каком помещении или в здании вы находитесь, и каким образом оттуда можно выбраться. То есть, ближайший выход надо всегда иметь себе в виду в голове", — перечислил Попов.

Эхо Кемерово

Напомним, проверки мест массового скопления людей в Украине начались в конце марта и были инициированы в связи с трагедией в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово 25 марта. Напомним, что тогда в столице Кузбасса в результате пожара погибли 64 человека, в том числе много детей.

По числу жертв кемеровский пожар стал одним из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).

После трагедии в кемеровском торговом центре о нарушениях правил пожарной безопасности в различных местах скопления людей заговорили и в Украине. Пока проверки только анонсировались, рядовые граждане и журналисты, вооружившись телефонами, сами отправились обследовать торговые центры, объявив в социальных сетях флешмоб #ПроверьТорговыйЦентр. Под этим хештегом пользователи публиковали фотографии после таких самостоятельных проверок, причем зачастую снимки были ужасающими. РИА Новости Украина писало о рейдах в Киеве и по Украине, собрав мнения жителей различных городов.

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Отметим, что очень многие "коробки" ТРЦ в Украине возводятся стремительными темпами, с нарушениями строительных норм и с использованием самых дешевых строительных материалов, часто ненадлежащего качества. Украинские строители также любят использовать пластик, поскольку он дешевле и легче, поэтому объекты возводятся максимально быстро, как того просят заказчики. В результате подобный ТРЦ не только воспламеняется, как свеча, но и выделяет ядовитые вещества, отравляя десятки посетителей за считанные минуты.