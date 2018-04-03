Эхо Кемерово. В черниговском ТРЦ прошла проверка

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Спасатели во вторник проверили пожарную безопасность в одном из самых больших торгово-развлекательных центров Чернигова Hollywood, сообщила во вторник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Ранее премьер Украины Владимир Гройсман поручил МВД, Госслужбе по ЧС и местным властям начать масштабную проверку торговых центров, кинотеатров, школ и детских садов на предмет соблюдения правил пожарной безопасности в связи с пожаром в российском Кемерово.

"Специалисты Госслужбы по ЧС осмотрели помещения, пути эвакуации, первичные средства пожаротушения, которые, кстати, не в полной мере соответствуют требованиям безопасности, а также убедились в работоспособности систем оповещения посетителей и персонала в случае возникновения пожара", — говорится в сообщении.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.