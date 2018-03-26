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    Пожар в ТЦ Кемерово. МИД Украины проверяет, есть ли украинцы среди погибших

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    Как отметили в МИД, консул в Новосибирске проверяет информацию, могли ли быть среди погибших и пострадавших в результате пожара в торгово-развлекательном центре в г.Кемерово граждане Украины.
    Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. 

    Пожар в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово (Россия)
    Видео Дмитрий Тарабрин
    В России четверо детей погибли при пожаре в торговом центре
    МИД Украины проверяет информацию, есть ли среди пострадавших или погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово граждане Украины.

    Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины в Twitter. 

    "Консул в Новосибирске проверяет информацию, могли ли быть среди погибших и пострадавших в результате пожара в торгово-развлекательном центре в г.Кемерово граждане Украины", — говорится в сообщении. 

    Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Погибли 53 человека.

    По числу жертв кемеровский пожар – один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышевская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).

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