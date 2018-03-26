Пожар в ТЦ Кемерово. МИД Украины проверяет, есть ли украинцы среди погибших

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина.

МИД Украины проверяет информацию, есть ли среди пострадавших или погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово граждане Украины.

Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины в Twitter.

"Консул в Новосибирске проверяет информацию, могли ли быть среди погибших и пострадавших в результате пожара в торгово-развлекательном центре в г.Кемерово граждане Украины", — говорится в сообщении.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Погибли 53 человека.

По числу жертв кемеровский пожар – один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышевская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).