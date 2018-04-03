Следователи показали новое видео пожара в кемеровском ТЦ

На видео видно, как люди в панике пытаются покинуть детскую зону, которая находилась рядом с очагом возгорания.

Камеры зафиксировали, что через несколько секунд после вспышки в здании отключилось освещение и посетителям ТЦ пришлось искать выход в темноте.

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Пожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел 25 марта. Он начался на верхнем этаже, где находились кинозалы и игровые комнаты. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших в РФ за сто лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).