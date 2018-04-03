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    Следователи показали новое видео пожара в кемеровском ТЦ

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    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших (127)

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    Следственный комитет РФ выложил новые записи с камер видеонаблюдения, установленных в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". На кадрах запечатлены первые минуты пожара, унесшего жизни 64 человек.
    СК РФ/Youtube

    На видео видно, как люди в панике пытаются покинуть детскую зону, которая находилась рядом с очагом возгорания.

    Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Камеры зафиксировали, что через несколько секунд после вспышки в здании отключилось освещение и посетителям ТЦ пришлось искать выход в темноте.

    Смотрите также: Опубликовано полное видео пожара и давки в ТЦ в Кемерово

    Пожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел 25 марта. Он начался на верхнем этаже, где находились кинозалы и игровые комнаты. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших в РФ за сто лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).

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