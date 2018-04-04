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    Росгвардия сообщила о серьезном нарушении в работе охраны ТЦ в Кемерово

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    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших (129)

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    Главный эксперт главка Росгвардии Светлана Тернова заявила, что у охранника старшей смены ТЦ "Зимняя вишня" не было связи с дежурной частью полиции.
    Пожар в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. У ЧОП, которое охраняло ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, отсутствовала круглосуточная связь с отделом полиции, которая должна быть у охранных предприятий, при ее наличии экстренные службы могли бы отреагировать быстрее на сигнал о пожаре, заявили представители лицензионно-разрешительного главка Росгвардии.

    Появилось новое видео пожара в кемеровском ТЦ. Видео
    СК РФ/Youtube
    Следователи показали новое видео пожара в кемеровском ТЦ

    "Одним из лицензионных требований при оказании услуг этого вида является наличие круглосуточной связи с дежурной частью органа внутренних дел. У них этого не было. Таким образом, охранник старшей смены этого объекта, который получил информацию о возгорании, сообщил по телефону МЧС, он позвонил на телефон руководителю охраны на этом объекте, но у него не было в обход лицензионных требований связи с дежурной частью полиции", — сказала главный эксперт главка Светлана Тернова.

    В свою очередь начальник главка Леонид Веденов предположил, что если бы ЧОПовец сообщил о пожаре в полицию, экстренные службы, возможно, сработали бы оперативнее.

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    "Естественно, если бы она существовала, то, быть может, реагирование было бы более оперативным. Если у него (охранника) не хватило собственных знаний и мозгов, …чтобы оценить ситуацию, то при такой информации, поступившей в компетентные структуры, наверное, там бы быстрее приняли решение", — сказал Веденов.

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    Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Сгоревшее здание подлежит сносу. по числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет в России наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).

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