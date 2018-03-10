К вице-премьеру Зубко есть вопрос: в каком состоянии проекты на 2017 год, по которым "на 43 объекта уже подписаны соглашения о передаче средств, а на 13 - завершены тендерные процедуры", отмечает глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.
Георгия Туку уволили с должности главы Луганской ОВГА и назначили замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Эксперт Валентин Гладких считает, что таким образом Туку отстранили от реальных процессов.
Как сообщают местные власти, в Луганской области боевики обстреляли Новозвановку и Станицу Луганскую. Силовики также заявили, что ополченцы в Донбассе обстреливали их позиции 61 раз за прошедшие сутки.
По словам главы Луганской военно-гражданской администрации Георгия Туки, вопрос о закрытии или неоткрытии пунктов пересечения будет решаться коллегиально с военнослужащими и работниками соответствующих служб.
Если не будет работать пункт пропуска в Станице Луганской, который собираются закрыть из-за возможных провокаций, то людям придется добираться из Украины в ЛНР и обратно через российскую границу, сообщила спецкор Надежда Чернуха.
Решение о запрете продажи алкоголя военным принято для снятия социальной напряженности и для предотвращения случаев травматизма, гибели военнослужащих и гражданского населения, сообщает Луганская областная военно-гражданская администрация.
Пожар на складе с боеприпасами в черте города Сватово Луганской области вспыхнул в четверг вечером. По информации спасателей площадь пожара достигла 9 тысяч квадратных метров. В связи с возгоранием на складе начали взрываться боеприпасы, повредившие около 30 жилых домов.
Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука сообщил, что знает тех, кто обстрелял мобильную группу по борьбе с контрабандой в регионе. По его словам, мобильную группу обстреляли не ополченцы.
На восстановление социальных и инфраструктурных объектов Луганской области Япония предоставила кредит в два миллиона долларов. По словам Надежды Чернухи, японцы сами выбирали объекты, которые будут финансировать.
Около 15.15 в Станично-Луганском районе - станция Нижняя Теплая была подорвана железнодорожная линия, в результате чего сошел с рельсов состав, который вез уголь для Счастьинской ТЭС, сообщил глава МВД в Луганской области Анатолий Науменко.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".