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    Луганская военно-гражданская администрация

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 31
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    Последствия ночного обстрела Макеевки
    Скубченко: все действия власти по восстановлению Донбасса - пустота
    17:24 31.01.2018
    488Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    К вице-премьеру Зубко есть вопрос: в каком состоянии проекты на 2017 год, по которым "на 43 объекта уже подписаны соглашения о передаче средств, а на 13 - завершены тендерные процедуры", отмечает глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.
    Ситуация в поселке Станица Луганская
    С 1 сентября контрольный пункт "Станица Луганская" меняет режим работы
    21:26 28.08.2017
    2130Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    По информации пресс-центра Луганской областной военно-гражданской администрации, с 1 сентября 2017 КПВВ "Станица Луганская" будет функционировать с 07:00 до 18:00.
    Полиция в Северодонецке. Архивное фото
    Обыски прошли в Луганской облгосадминистрации
    01:18 11.11.2016
    147
    По данным следствия, руководители Департамента по экономразвитию безосновательно ежемесячно в течение 2016 года насчитывали завышенные премии подчиненным, а после присваивали эти деньги.
    Георгий Тука. Архивное фото
    Туку отстранили от реальных процессов - эксперт
    19:17 29.04.2016
    431Громкие отставки и назначения в Украине
    Георгия Туку уволили с должности главы Луганской ОВГА и назначили замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Эксперт Валентин Гладких считает, что таким образом Туку отстранили от реальных процессов.
    Украинские военные на позициях в зоне АТО. Архивное фото
    В Луганской области при обстреле ополченцами погиб 1 и ранены 3 военных
    09:51 05.04.2016
    144Донбасс: мир или война.
    Как сообщают местные власти, в Луганской области боевики обстреляли Новозвановку и Станицу Луганскую. Силовики также заявили, что ополченцы в Донбассе обстреливали их позиции 61 раз за прошедшие сутки.
    Георгий Тука на съезде пропрезидентской партии Блок Петра Порошенко Солидарность
    Тука запретил госслужащим ездить на неподконтрольные Киеву территории
    09:36 11.03.2016
    815Донбасс: мир или война.
    Аналогичное решение на этой неделе принял и глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский. Оба губернатора уточнили, что запрет будет действовать на время проведения АТО.
    Георгий Тука. Архивное фото
    Тука не исключил приостановки работы КПП в Луганской области
    19:45 01.03.2016
    196Донбасс: мир или война.
    По словам главы Луганской военно-гражданской администрации Георгия Туки, вопрос о закрытии или неоткрытии пунктов пересечения будет решаться коллегиально с военнослужащими и работниками соответствующих служб.
    Ситуация в Станице Луганской
    В Луганской области восстановлено водоснабжение - ВГА
    14:53 05.01.2016
    186Заморозки и аварии на объектах ЖКХ. Геническ
    В регионе произведен ремонт водопровода, по которому снабжались районы, подконтрольные ополченцам ЛНР. Ремонт трубы был завершен ночью 5 января.
    Тука: источник коррупции не в правительстве, а в парламенте. Видео
    Тука: источник коррупции не в правительстве, а в парламенте 
    01:33 05.12.2015
    221Политическая коррупция в Раде. Дело Мосийчука
    "Источник коррупции не в правительстве Яценюка, а в парламенте, который называется политическая проституция", - заявил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука.
    Шахта
    Луганская ВГА просит денег на ликвидацию аварии на шахте "Первомайская"
    10:47 04.12.2015
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    В результате аварии на шахте остановился водоотливной комплекс. Шахтные воды через определенное время будут перетекать на закрытые шахты "Голиковский", "Родина".
    Георгий Тука
    Стрельба в Донбассе положит конец минским соглашениям - Тука
    22:43 14.11.2015
    3135Донбасс - Минск: отвод вооружений
    Согласно информации главы военно-гражданской администрации Луганской области Георгия Туки, мы являемся свидетелями окончания дипломатического проекта "Минск".
    КПП в Станице Луганской
    Луганщина: паника из-за закрытия пункта пропуска и новые обстрелы
    09:22 11.11.2015
    1321Немирное перемирие на Донбассе.
    Если не будет работать пункт пропуска в Станице Луганской, который собираются закрыть из-за возможных провокаций, то людям придется добираться из Украины в ЛНР и обратно через российскую границу, сообщила спецкор Надежда Чернуха.
    Георгий Тука. Архивное фото
    Тука запретил продажу алкоголя военным в Сватовском районе
    21:41 03.11.2015
    95Взрывы и пожар на складах боеприпасов в Сватово
    Решение о запрете продажи алкоголя военным принято для снятия социальной напряженности и для предотвращения случаев травматизма, гибели военнослужащих и гражданского населения, сообщает Луганская областная военно-гражданская администрация.
    Остатки разорвавшихся боеприпасов в арсенале в Сватово Луганской области
    Число погибших при взрывах в Сватово увеличилось до четырех - ВГА
    16:01 02.11.2015
    718Взрывы и пожар на складах боеприпасов в Сватово
    По данным Луганской военно-гражданской администрации, при расчистке завалов в сгоревшем арсенале были найдена тела двух военнослужащих.
    Личный состав ВСУ совместно с работниками подразделений МВД, ГСЧС проводит инженерную разведку и зачистку территории вокруг арсенала боеприпасов в Сватово
    Спецкор: из Сватово неофициально сообщают о 10 погибших
    16:36 30.10.2015
    415Взрывы и пожар на складах боеприпасов в Сватово
    Как сообщила специальный корреспондент Надежда Чернуха, в Сватово проблемы с водой и электричеством. Выехать из города можно, а заехать нельзя ни на авто, ни железнодорожным транспортом.
    Разрушения и остатки разорвавшихся боеприпасов в Сватово после пожара в арсенале
    Луганская область: не АТО так Сватово
    15:50 30.10.2015
    3387Взрывы и пожар на складах боеприпасов в Сватово
    Пожар на складе с боеприпасами в черте города Сватово Луганской области вспыхнул в четверг вечером. По информации спасателей площадь пожара достигла 9 тысяч квадратных метров. В связи с возгоранием на складе начали взрываться боеприпасы, повредившие около 30 жилых домов.
    Георгий Тука
    Тука заявил, что доволен расследованием дела о расстреле мобильной группы
    20:59 26.09.2015
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    Согласно заявлению председателя Луганской военно-гражданской администрации Георгия Туки, проверка на полиграфе может открыть новые подробности в деле о расстреле мобильной группы под Счастьем.
    Тука об обстреле мобильной группы: это сделал кто-то из наших. Видео
    Тука об обстреле мобильной группы: это сделал кто-то из наших 
    11:36 04.09.2015
    1098Немирное перемирие на Донбассе.
    Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука сообщил, что знает тех, кто обстрелял мобильную группу по борьбе с контрабандой в регионе. По его словам, мобильную группу обстреляли не ополченцы.
    Петр Порошенко и Георгий Тука. Архивное фото
    Спецкор: Тука рассказал, как потратит кредит Японии
    18:07 20.08.2015
    399Иловайский котел: кто в ответе?
    На восстановление социальных и инфраструктурных объектов Луганской области Япония предоставила кредит в два миллиона долларов. По словам Надежды Чернухи, японцы сами выбирали объекты, которые будут финансировать.
    Георгий Тука
    Тука сообщил о подрыве ж/д дороги в Луганской области
    16:40 18.08.2015
    343Иловайский котел: кто в ответе?
    Около 15.15 в Станично-Луганском районе - станция Нижняя Теплая была подорвана железнодорожная линия, в результате чего сошел с рельсов состав, который вез уголь для Счастьинской ТЭС, сообщил глава МВД в Луганской области Анатолий Науменко.
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