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ЕС сворачивает программу реконструкции КПП на границе с Украиной. Несмотря на исправное финансирование, Киев не смог выполнить условия договора, хотя ЕС предоставил для этого почти 30 млн евро. Куда же девались деньги и кто за это ответит?