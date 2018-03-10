ЕС сворачивает программу реконструкции КПП на границе с Украиной. Несмотря на исправное финансирование, Киев не смог выполнить условия договора, хотя ЕС предоставил для этого почти 30 млн евро. Куда же девались деньги и кто за это ответит?
NYT напоминает, что МВФ и Евросоюз, "раздраженные постоянными отсрочками в создании давно обещанного независимого антикоррупционного суда и другими задержками, отказали Украине в очередном транше финансовой помощи".
В период предновогодних праздников активизируется контрабандная, а также другая противоправная деятельность, поэтому в декабре всегда повышается бдительность и количество охраны на КПП, сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.
По словам представителя президента в Крыму Бориса Бабина, два пункта пропуска Каланчак и Чаплинка находятся на расстоянии нескольких километров один от другого, поэтому исходя из национальной безопасности "там должен быть один пункт пропуска".
Проект создания контрольного пункта был частью договоренностей, достигнутых между странами, в частности, межправительственного соглашения об организации совместного контроля и межведомственного протокола.
Спикер Госпогранслужбы Олег Слободян в эфире "ГС" отметил, что основной задачей в рамках либерализации визового режима с ЕС осталось обеспечение комфортного пересечения границы для украинских туристов.
Согласно сообщению Госпогранслужбы, до 31 мая 2017 года включительно пропуск лиц и транспортных средств будет осуществляться в новых временных рамках, установленных для режима работы контрольных пунктов въезда-выезда, с 7.00 до 19.30.
В пограничном ведомстве отметили, что в течение минувших суток линию разграничения пересекли 21 тысяча человек, что на 4 тысячи меньше, чем днем ранее. Кроме того, через КПП в Донбассе за сутки проехало 4 тысячи автомобилей.
Специальный корреспондент "КП" в Украине" в Донецкой области Артем Маслаков сообщил, что бои за промзону, которую уже прозвали в народе вторым Донецким аэропортом, не прекращаются. Также под обстрелы регулярно попадают Марьинка, Широкино и Коминтерново.
По словам юристов, представители общественного формирования "Аскер" не имеют права на обыски, досмотры и задержания грузов и лиц, пересекающих границу с Крымом. Их функции ограничиваются исключительно наблюдением и контролем действий пограничников.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
NYT напоминает, что МВФ и Евросоюз, "раздраженные постоянными отсрочками в создании давно обещанного независимого антикоррупционного суда и другими задержками, отказали Украине в очередном транше финансовой помощи".
ЕС сворачивает программу реконструкции КПП на границе с Украиной. Несмотря на исправное финансирование, Киев не смог выполнить условия договора, хотя ЕС предоставил для этого почти 30 млн евро. Куда же девались деньги и кто за это ответит?