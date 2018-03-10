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    контрольно-пропускной пункт

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 27
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    Вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе
    В Украине отказались возвращать деньги ЕС за срыв модернизации КПП
    14:09 23.02.2018
    896Куда дели деньги ЕС: скандал вокруг новых КПП на границе
    По словам вице-премьер-министра Иванны Климпуш-Цинцадзе, Украина может вести разговор с ЕС о начале новой программы приграничного сотрудничества из-за увеличения украинского экспорта в ЕС.
    Контрольно-пропускной пункт на границе
    Как всегда проворовались... В соцсетях шум из-за отказа ЕС по украинским КПП
    16:53 21.02.2018
    1585Куда дели деньги ЕС: скандал вокруг новых КПП на границе
    ЕС сворачивает программу реконструкции КПП на границе с Украиной. Несмотря на исправное финансирование, Киев не смог выполнить условия договора, хотя ЕС предоставил для этого почти 30 млн евро. Куда же девались деньги и кто за это ответит?
    Венгерская граница
    Доверия нет. ЕС закрывает проект модернизации границы Украины
    16:23 21.02.2018
    5758Куда дели деньги ЕС: скандал вокруг новых КПП на границе
    NYT напоминает, что МВФ и Евросоюз, "раздраженные постоянными отсрочками в создании давно обещанного независимого антикоррупционного суда и другими задержками, отказали Украине в очередном транше финансовой помощи".
    Помощник председателя Государственной пограничной службы Украины, пресс-секретарь Олег Слободян. Архивное фото
    Семь-восемь часов и вся жизнь. Об очередях на КПП в районе АТО
    16:31 15.12.2017
    1048Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    В период предновогодних праздников активизируется контрабандная, а также другая противоправная деятельность, поэтому в декабре всегда повышается бдительность и количество охраны на КПП, сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.
    КПП Чаплинка. Архивное фото
    Украина закрывает один из пунктов пропуска в Крым
    16:20 06.09.2017
    926Крымский вопрос. Компенсация или война?
    По словам представителя президента в Крыму Бориса Бабина, два пункта пропуска Каланчак и Чаплинка находятся на расстоянии нескольких километров один от другого, поэтому исходя из национальной безопасности "там должен быть один пункт пропуска".
    Ситуация в поселке Станица Луганская
    С 1 сентября контрольный пункт "Станица Луганская" меняет режим работы
    21:26 28.08.2017
    2130Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    По информации пресс-центра Луганской областной военно-гражданской администрации, с 1 сентября 2017 КПВВ "Станица Луганская" будет функционировать с 07:00 до 18:00.
    Порошенко проинспектировал пункт пропуска на границе с Польшей. Архивное фото
    В понедельник Порошенко откроет новый КПП на границе с Молдавией
    06:51 17.07.2017
    208Куда дели деньги ЕС: скандал вокруг новых КПП на границе
    По информации пресс-служба правительства Молдавии, открытие совместного КПП на молдавско-украинской границе пройдет в контексте реализации достигнутых ранее договоренностей.
    Украина. Международный пункт пропуска.
    На границе Украины с Молдовой откроют новый пропускной пункт
    19:55 16.07.2017
    155
    Проект создания контрольного пункта был частью договоренностей, достигнутых между странами, в частности, межправительственного соглашения об организации совместного контроля и межведомственного протокола.
    Олег Слободян
    Госпогранслужба: пункты пропуска уже не справляются с пассажиропотоком в ЕС
    05:32 22.05.2017
    748Европа открывает для украинцев свои границы
    Спикер Госпогранслужбы Олег Слободян в эфире "ГС" отметил, что основной задачей в рамках либерализации визового режима с ЕС осталось обеспечение комфортного пересечения границы для украинских туристов.
    Военнослужащий проверяет документы на КПП в Донецкой области
    Госпогранслужба: работа контрольных пунктов в Донбассе продлена на полчаса
    05:44 30.04.2017
    124Создание "Малороссии". Конец войне?.
    Согласно сообщению Госпогранслужбы, до 31 мая 2017 года включительно пропуск лиц и транспортных средств будет осуществляться в новых временных рамках, установленных для режима работы контрольных пунктов въезда-выезда, с 7.00 до 19.30.
    На КПВВ Майорск и Марьинка возникли большие очереди
    ВСУ остановили работу пропускного пункта "Майорск" - ДНР
    17:36 16.03.2017
    888Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    По словам представителя администрации подконтрольной ДНР Горловки, в настоящее время со стороны Украины в одностороннем порядке остановлена работа пропускного пункта "Майорск".
    Первый замглавы Верховной Рады Ирина Геращенко
    Геращенко: ЕС окажет помощь в переоборудовании КПП в Донбассе
    23:37 13.01.2017
    192Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    По словам первого замглавы Верховной Рады Ирины Геращенко, важно техническое переоборудование КПВВ. В Украине ожидают технической помощи в этих вопросах "европейских коллег".
    Контрольно-пропускной пункт Марьинка
    Зона АТО: ситуация на КПП напряженная, но все можно купить - спецкор
    07:00 13.09.2016
    1434Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    Спецкор в Донецке Артем Маслаков в эфире "ГС" сообщил об обстрелах в Донецкой области, а также о том, что изменилось на КПП и с какими трудностями сталкиваются местные жители.
    Украинские военнослужащие проверяют документы на КПП возле Славянска
    ГПС заявляет об уменьшении пассажиропотока на КПП в Донбассе
    09:27 02.09.2016
    397Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    В пограничном ведомстве отметили, что в течение минувших суток линию разграничения пересекли 21 тысяча человек, что на 4 тысячи меньше, чем днем ранее. Кроме того, через КПП в Донбассе за сутки проехало 4 тысячи автомобилей.
    Марьинка
    При обстреле КПП "Марьинка" ранен пограничник
    11:02 09.07.2016
    369Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    Обстрел произошел в пятницу в 20.00 из населенного пункта Александровка. Кроме того, ополченцы вели интенсивный огонь в направлении контрольного пункта въезда-выезда "Станица Луганская".
    Работа мобильных блокпостов в Донецкой области
    Донбасс: ад видели? Это обстановка на КПП ДНР-Украина
    14:45 17.06.2016
    6865Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    На фоне существенного обострения в Донбассе военной обстановки резко ухудшилась ситуация на всех контрольно-пропускных пунктах.
    Ситуация в прифронтовой Авдеевке
    Донбасс: бои на линии Авдеевка-Ясиноватое не стихают - спецкор
    16:43 25.04.2016
    873Донбасс: мир или война.
    Специальный корреспондент "КП" в Украине" в Донецкой области Артем Маслаков сообщил, что бои за промзону, которую уже прозвали в народе вторым Донецким аэропортом, не прекращаются. Также под обстрелы регулярно попадают Марьинка, Широкино и Коминтерново.
    Блокпост на границе Крыма.
    Дружинники возвращаются? "Аскер" на границе с Крымом
    16:18 28.03.2016
    1814Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    По словам юристов, представители общественного формирования "Аскер" не имеют права на обыски, досмотры и задержания грузов и лиц, пересекающих границу с Крымом. Их функции ограничиваются исключительно наблюдением и контролем действий пограничников.
    Украинские десантники укрепляют позиции на границе Крыма
    Активисты начали патрулировать границу Крыма
    06:28 28.03.2016
    822Новый год - новая энергоблокада Крыма
    По словам главы Генической райгосадминистрации Александра Воробьева, активисты общественной организации "Аскер" должны усилить пограничную и таможенную службу на границе с Крымом.
    Административная граница с Крымом. Архивное фото
    Пограничники установили веб-камеры на границе с Крымом
    03:47 14.02.2016
    4629Новый год - новая энергоблокада Крыма
    По информации пресс-службы пограничников, сервис видеонаблюдения доступен на официальном сайте Государственной пограничной службы Украины в разделе "Кордон on-line".
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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    14:29 09.03.2018
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    Доверия нет. ЕС закрывает проект модернизации границы Украины
    16:23 21.02.2018
    5758
    NYT напоминает, что МВФ и Евросоюз, "раздраженные постоянными отсрочками в создании давно обещанного независимого антикоррупционного суда и другими задержками, отказали Украине в очередном транше финансовой помощи".
    Контрольно-пропускной пункт на границе
    Как всегда проворовались... В соцсетях шум из-за отказа ЕС по украинским КПП
    16:53 21.02.2018
    1585
    ЕС сворачивает программу реконструкции КПП на границе с Украиной. Несмотря на исправное финансирование, Киев не смог выполнить условия договора, хотя ЕС предоставил для этого почти 30 млн евро. Куда же девались деньги и кто за это ответит?
    Вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе
    В Украине отказались возвращать деньги ЕС за срыв модернизации КПП
    14:09 23.02.2018
    896
    По словам вице-премьер-министра Иванны Климпуш-Цинцадзе, Украина может вести разговор с ЕС о начале новой программы приграничного сотрудничества из-за увеличения украинского экспорта в ЕС.
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