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    Власти разъяснили, зачем нужна полиция Крыма

    Тема:

    Крымский вопрос. Компенсация или война? (268)

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    По словам первого заместителя постоянного представителя президента в Крыму Изета Гданова, Украине необходимо сформировать на материковой части все структуры, чтобы, "когда придет время освобождения Автономной Республики Крым, эти подразделения будут передислоцированы" на полуостров.
    Национальная полиция Украины
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Одной из причин формирования патрульной полиции Крыма до конца года является нехватка патрульных в Херсонской области, чтобы контролировать ситуацию в регионе, который граничит с Крымом, сообщил первый заместитель постоянного представителя президента в Крыму Изет Гданов.

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    "Количество полицейских, которые были до аннексии Крыма в Херсонской области, осталось на том же уровне. Поэтому там нет достаточных сил полиции, чтобы полноценно отработать ту ситуацию, которая сложилась. Через каждый из трех пунктов пропуска проходят наши граждане, до 44 тыс. человек проходят ежемесячно только в одну сторону в пункте пропуска в селе Чонгар", — прокомментировал Гданов.

    По его словам, со стороны Крыма идут постоянные попытки дестабилизировать ситуацию на материковой Украине. Поэтому патрульная полиция должна будет реагировать на это в пределах своей компетенции.

    "Мы должны сформировать на материковой Украине все структуры, чтобы, когда придет время освобождения Автономной Республики Крым, эти подразделения будут передислоцированы в Крым", — ответил Гданов на вопрос о том, почему нельзя было усилить патрульными полицию в регионе.

    Ранее первый заместитель ведомства Вячеслав Аброськин заявил, что комплектование подразделений патрульной полиции Крыма планируют завершить до конца 2018 года.

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