Люди, которые потеряли Крым, не готовы к компромиссам - Бортник

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Тема Крыма актуализировалась в информационном пространстве в связи с состоявшимися выборами президента РФ и в связи с публикацией очередного доклада ООН по правам человека в Украине. Политики и чиновники делают громкие заявления. Но реальное разрешение проблемы Крыма — в многосторонних компромиссах и в многосторонних международных правовых соглашениях. Пока Украина к этому не готова. Об этом сказал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики.

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Доклад наблюдательной миссии ООН по правам человека в Украине за период с 16 ноября 2017 года по 15 февраля нынешнего года был распространен в Женеве. В докладе, в частности, есть раздел о нарушениях прав человека в Крыму. Это вызвало реакцию со стороны Москвы. МИД РФ назвал неправомерным включение наблюдательной миссией ООН Крыма в доклад о ситуации с соблюдением прав человека в Украине.

"Вновь вынуждены напомнить, что в мандат наблюдательной миссии по правам человека на Украине не входит рассмотрение ситуации в третьих странах. Республика Крым и город федерального значения Севастополь являются территорией Российской Федерации, и очередная попытка включить оценку правозащитной ситуации в этом российском регионе в доклад по Украине является неправомерной", — напомнили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Киев, в свою очередь, считает незаконными выборы президента РФ в Крыму. Президент Украины Петр Порошенко назвал их "очередным грубым нарушением Россией международного права".

Любые события в Крыму или вокруг него долго будут поводом для политиков делать громкие заявления, но решение самой крымской проблемы — дело не сегодняшнего и не завтрашнего дня. Об этом сказал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, комментируя ситуацию для РИА Новости Украина.

"Проблема Крыма надолго останется одной из ключевых политических тем, особенно в контексте надвигающихся президентских и парламентских выборов в Украине. Тема внутренней борьбы с "пятой колонной", тема Крыма и Донбасса — они будут ключевыми для агитации (в ходе предвыборной борьбы — Ред.), — отметил эксперт.

По его словам, тема Крыма будет постоянно звучать, но реального решения крымского вопроса в ближайшее время ожидать не приходится.

"Я уверен, что разрешение проблемы Крыма лежит в многосторонних компромиссах и в многосторонних международных правовых соглашениях. Пока что Украина не готова рассматривать какое-либо дополнительное правовое урегулирование по Крыму кроме того, что уже закреплено в украинском законодательстве и в Конституции", — подчеркнул Бортник.

Он добавил, что после выборов — возможно, после выборов 2019 года, а возможно, уже после следующих — "ситуация может меняться, стороны начнут искать компромисс".

В любом случае, реальным поиск компромиссов станет только после смены властной команды в Киеве.

"Те люди, которые потеряли Крым, они никогда не признают, что несут за это политическую и юридическую ответственность", — констатировал политолог. Поэтому, по его словам, нынешние власть имущие не пойдут ни на какие компромиссы — "этим займутся уже новые политики".

Напомним, в "крымской" части доклада ООН указывается, в частности, что на полуострове принудительно призывают в российскую армию (что в наблюдательной миссии ООН сочли нарушением прав человека), кроме того, сокращается доля учащихся на украинском языке. При этом отмечен рост показателей обучения на крымско-татарском языке.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.