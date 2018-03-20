наверх
20.03.201820:11
Курсы валют НБУ
  • USD26.35+ 0.08
  • EUR32.42- 0.01
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Люди, которые потеряли Крым, не готовы к компромиссам - Бортник

    Тема:

    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире (123)

    (обновлено: )71170
    Приближение президентских и парламентских выборов в Украине делает неизбежным активное использование украинскими политиками темы Крыма в предвыборной агитации, считает Руслан Бортник.
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Андрей Лубенский, РИА Новости Украина 

    Тема Крыма актуализировалась в информационном пространстве в связи с состоявшимися выборами президента РФ и в связи с публикацией очередного доклада ООН по правам человека в Украине. Политики и чиновники делают громкие заявления. Но реальное разрешение проблемы Крыма — в многосторонних компромиссах и в многосторонних международных правовых соглашениях. Пока Украина к этому не готова. Об этом сказал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики. 

    Читайте также: Украинцы уже приговорили политсистему

    Доклад наблюдательной миссии ООН по правам человека в Украине за период с 16 ноября 2017 года по 15 февраля нынешнего года был распространен в Женеве. В докладе, в частности, есть раздел о нарушениях прав человека в Крыму. Это вызвало реакцию со стороны Москвы. МИД РФ назвал неправомерным включение наблюдательной миссией ООН Крыма в доклад о ситуации с соблюдением прав человека в Украине.

    Владимир Путин. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Украина признает нового президента РФ, несмотря на Крым – Бортник

    "Вновь вынуждены напомнить, что в мандат наблюдательной миссии по правам человека на Украине не входит рассмотрение ситуации в третьих странах. Республика Крым и город федерального значения Севастополь являются территорией Российской Федерации, и очередная попытка включить оценку правозащитной ситуации в этом российском регионе в доклад по Украине является неправомерной", — напомнили в российском внешнеполитическом ведомстве. 

    Киев, в свою очередь, считает незаконными выборы президента РФ в Крыму. Президент Украины Петр Порошенко назвал их "очередным грубым нарушением Россией международного права". 

    Любые события в Крыму или вокруг него долго будут поводом для политиков делать громкие заявления, но решение самой крымской проблемы  — дело не сегодняшнего и не завтрашнего дня. Об этом сказал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, комментируя ситуацию для РИА Новости Украина. 

    "Проблема Крыма надолго останется одной из ключевых политических тем, особенно в контексте надвигающихся президентских и парламентских выборов в Украине. Тема внутренней борьбы с "пятой колонной", тема Крыма и Донбасса — они будут ключевыми для агитации (в ходе предвыборной борьбы — Ред.), — отметил эксперт.

    По его словам, тема Крыма будет постоянно звучать, но реального решения крымского вопроса в ближайшее время ожидать не приходится.

    "Я уверен, что разрешение проблемы Крыма лежит в многосторонних компромиссах и в многосторонних международных правовых соглашениях. Пока что Украина не готова рассматривать какое-либо дополнительное правовое урегулирование по Крыму кроме того, что уже закреплено в украинском законодательстве и в Конституции", — подчеркнул Бортник.

    Девушка голосует на выборах президента РФ на избирательном участке в Бахчисарае
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Выборы в Крыму и окончательное "прощай!" Украине

    Он добавил, что после выборов — возможно, после выборов 2019 года, а возможно, уже после следующих — "ситуация может меняться, стороны начнут искать компромисс".

    В любом случае, реальным поиск компромиссов станет только после смены властной команды в Киеве.

    "Те люди, которые потеряли Крым, они никогда не признают, что несут за это политическую и юридическую ответственность", — констатировал политолог. Поэтому, по его словам, нынешние власть имущие не пойдут ни на какие компромиссы — "этим займутся уже новые политики". 

    Напомним, в "крымской" части доклада ООН указывается, в частности, что на полуострове принудительно призывают в российскую армию (что в наблюдательной миссии ООН сочли нарушением прав человека), кроме того, сокращается доля учащихся на украинском языке. При этом отмечен рост показателей обучения на крымско-татарском языке.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Презентация политической партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко"
    Савченко: что ждет героя Украины в Украине
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире
    Надежда Савченко прибыла на допрос в СБУ
    Дело Рубана: переговорщик или террорист?
    Государственный флаг Чешской республики
    Отравление Скрипаля. Британия против России