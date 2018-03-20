Украинский дипломат раскритиковал Запад за позицию по Крыму

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что ряд западных стран готовы "не замечать" присоединение Крыма к России ради поддержания отношений с Москвой.

Дипломат сравнил эту ситуацию с позицией некоторых государств по вхождению в состав СССР прибалтийских республик.

"Ряд стран Запада не признавал оккупации и последующей аннексии Эстонии, Латвии и Литвы в 1940 году. Даже после Второй мировой войны не признавали. Получалось так, что СССР вообще признавали, а участие в Союзе трех республик нет", — написал Кулеба на своей странице в Facebook.

По его мнению, сторонники такого подхода не стремятся "активно противодействовать оккупации" и вспоминают об "аннексии" лишь в ее годовщину.

"Поэтому Украина на всех уровнях — от президента до посла — постоянно и дергает наших партнеров с предложениями действовать", — растерзал Кулеба.

Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал выборы президента РФ в Крыму "очередным грубым нарушением Россией международного права".