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    Украинский дипломат раскритиковал Запад за позицию по Крыму

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    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире (114)

    (обновлено: )467010
    По мнению постпреда Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебы, некоторые западные страны не стремятся "активно противодействовать оккупации" и вспоминают об "аннексии" Крыма лишь в ее годовщину.
    Постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба
    УНИАН

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что ряд западных стран готовы "не замечать" присоединение Крыма к России ради поддержания отношений с Москвой.

    Девушка голосует на выборах президента РФ на избирательном участке в Бахчисарае
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Дипломат сравнил эту ситуацию с позицией некоторых государств по вхождению в состав СССР прибалтийских республик.

    "Ряд стран Запада не признавал оккупации и последующей аннексии Эстонии, Латвии и Литвы в 1940 году. Даже после Второй мировой войны не признавали. Получалось так, что СССР вообще признавали, а участие в Союзе трех республик нет", — написал Кулеба на своей странице в Facebook.

    По его мнению, сторонники такого подхода не стремятся "активно противодействовать оккупации" и вспоминают об "аннексии" лишь в ее годовщину.

    "Поэтому Украина на всех уровнях — от президента до посла — постоянно и дергает наших партнеров с предложениями действовать", — растерзал Кулеба.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал выборы президента РФ в Крыму "очередным грубым нарушением Россией международного права".

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