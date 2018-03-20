Украинцы уже приговорили политсистему

РИА Новости Украина

Киевский международный институт социологии опубликовал новые результаты опроса по президентскому и парламентскому рейтингам. Согласно данным, 24,6% украинцев проголосовали бы за Юлию Тимошенко, если выборы проходили бы в конце февраля. На втором месте — Олег Ляшко (15,5%), на третьем — Анатолий Гриценко (12,5%). Президент Петр Порошенко оказался только на четвертом месте с результатом 9,8%. За Юрия Бойко готовы голосовать 9,7%, Вадима Рабиновича — 9,5%, Андрея Садового — 4,9%, Владимира Гройсмана — 4,2%, Олега Тягныбока - 3,8%, Арсения Яценюка — 0,6%.

Эти данные крайне условны, ведь посчитаны среди тех, кто собирается голосовать и определился, считает директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

РИА Новости Украина Константин Гришин Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник

"Если же спрашивать всех граждан Украины, то результаты получаются немного другими — Юлию Тимошенко поддерживает 9,8%, Олега Ляшко (6,2%), Анатолия Гриценко (5%), Петра Порошенко (3,9%), Юрия Бойко (3,9%) и Вадима Рабиновича (3,8%),Андрея Садового (2%), Владимира Гройсмана (1,9%), Олега Тягныбока (1,5%), Арсения Яценюка (0,3%). Как мы видим цифры отличаются в 2-3 раза", — обратил внимание Бортник.

Руслан Бортник, facebook Пост Руслана Бортника

По его мнению, причина этому в том, что 60% украинцев не поддерживают ни одного из кандидатов, и это главные выводы и промежуточный приговор всей политической системе.

"В таких условиях победить может любой из кандидатов, а может не победить ни один – ещё есть время для новых лиц. Разрыв между первым и последним — менее 10% — мизерный. Даже наша украинская политическая история знаем немало примеров преодоления и намного больше разрывов – первое и второе президентство Кучмы и, из крайних примеров, "Народный фронт" в 2014-м году. Мировая политика знает ликвидации и 30% гандикапов и больше", — уточнил эксперт.

Он акцентировал, что за год до выборов в Украине отсутствует общенациональный лидер, а фрагментированность политики высока как никогда ранее – десять кандидатов имеют рейтинг от 0,3% до 10%.

"У всех ключевых кандидатов уровень недоверия — антирейтинг – более 70%. По сути любой из списка кандидатов может победить на президентских выборах, хотя безусловным лидером является кандидат "Против Всех", разгромно побеждающий в первом туре. Но, с учетом того фактора, что он не сможет получить удостоверение президента, становится понятна острота нынешнего противостояние и важность "финишного рывка" кандидатов", - разъяснил политолог.

Руслан Бортник, facebook Пост Руслана Бортника2

При этом, как отметил Бортник, рейтинги ключевых кандидатов давно уже в плачевном состоянии – ни живы, ни мертвы. В этой связи он напомнил, что после выборов в 2014 году рейтинг Тимошенко несколько подрос, по данным соцопросов – на 1 – 1,5% до конца года, но в 2015 году начал падать.

"В марте 2015 г. рейтинг Ю. Тимошенко по данным разных опросов колебался от 3 до 7%. Однако, даже при этом она занимала второе место в некоторых опросах. Во второй половине 2015 г. рейтинг Юлии Владимировны вновь вырос и достиг 11 – 13%. В 2016 г. тенденция роста продолжилась и к середине года рейтинг Ю. Тимошенко колебался в районе 16 – 19%. С этими показателями он вошёл в 2017 г. Затем последовало незначительное снижение (9 —12%) в начале года. Осенью 2017 рейтинг Ю. Тимошенко, по данным разных опросов, колебался от 8 до 12%. Сегодня он находится примерно в этом же диапазоне", — прокомментировал Бортник.

В ретроспективе Бортник напомнил цифры рейтинга президента, который сразу после выборов в 2014 году начал снижаться.

"В сентябре его оценивали в 27% (против 54,7% на выборах), а уже в марте 2015 – в 19,2%. На протяжении 2015 г. рейтинг П. Порошенко колебался в районе 13 – 20% с тенденцией на снижение в конце года. В середине 2016 г. соцопросы стали показывать серьёзные расхождения в оценке президентского рейтинга. В июле-августе он колебался от 10,7 до 19,7%. 2017 г. президентский рейтинг встретил с показателем 12,5%. На протяжении всего года он колебался от 7,6% до 12,8% с тенденцией на сокращение ближе к концу года и нынешним провалом в рейтинге КМИС до 3,9% (9,8%)", — уточнил политолог.

Руслан Бортник, facebook Пост Руслана Бортника3

Также после президентских выборов начал снижаться и рейтинг Гриценко, а в 2017 году стабилизировался.

"На рубеже 2014 – 2015 гг. он колебался от 1 до 4,2%. Колебания в диапазоне от 2 до 4,6% наблюдались на протяжении всего 2015 г. Затем, в 2016 г. рейтинг А. Гриценко начал расти. Летом соцопросы прогнозировали ему более 7% поддержки. В ноябре-декабре этот показатель достиг 8 – 9 %. В 2017 г. рейтинг А. Гриценко снова стал снижаться и к осени – зиме стабилизировался на отметке 5 – 7%", — пояснил эксперт.

Динамика наблюдалась также в рейтинге Бойко, которому в начале 2015 году прогнозировали от 1 до 4% голосов.

"К середине 2016 года рейтинг Ю. Бойко стал расти и отдельные соцопросы прогнозировали ему 15% поддержки. В 2017 год Ю. Бойко вошёл с рейтингом около 10%. Затем этот показатель стал снижаться, достигнув к апрелю 5 – 6%. Далее до конца года в рейтинги политика в разных соцопросах сильно отличались, колеблясь от 3 до 9,1%", - напомнил Бортник.

Руслан Бортник, facebook Пост Руслана Бортника4

В этом разрезе Бортник отметил, что по динамике КМИСа, на протяжении последних полутора лет стабильно росли рейтинги только у Тимошенко, Ляшко и Бойко; колебались – у Гриценко, Рабиновича, Гройсмана и Тягныбока; падали – у Порошенко дважды, Садового, Яценюка.

"Скорее всего этот тренд продолжится. Власть и прозападная оппозиция активно разыгрывающая внешнеполитическую карту — вступления в НАТО и ЕС, конфронтацию с РФ, тему "войны на Востоке" и Крыма, "гуманитарный пакет" — язык, историю, религию; тему "реформ от МВФ", безусловно, будет радикализироваться. В целом внутривидовое противостояние в этом спектре политики будет стремительно возрастать — 8 из 10 ключевых кандидатов на сегодня позиционируют себя именно в этой части электората. И это при том, что по многим вопроса "глубина" этой электоральной ниши достаточно неглубока — от 40 до 60% голосующих украинцев", - спрогнозировал Бортник.

Наряду с этим эксперт не исключает, что также могут появиться и другие кандидаты — Михаил Добкин, Петр Симоненко, Леонид Кожара, а пока что сохраняется и достаточная глубина этой электоральной ниши, при значительном количестве неопределившихся и потерявших доверие избирателей.

Руслан Бортник, facebook Пост Руслана Бортника5

"В любом случае, радикализация "прозападной" части политикума будет влечь за собой и инстинктивную мобилизацию "провосточного" электората, что будет играть на руку Ю. Бойко и другим. Именно в этом секторе, кандидат способный возглавить эту контрреакцию, убедить электорат в своей принципиальности и не пойти на очевидный сговор с властью, не просто гарантирует себе место во втором туре, а может преподнести и генеральный сюрприз. Пока что власть и прозападная оппозиция делает все, чтобы так и произошло", — резюмировал политолог.