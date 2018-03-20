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    Украинцы уже приговорили политсистему

    (обновлено: )49580
    По мнению Руслана Бортника, в электоральных предпочтениях украинцев радикализация "прозападной" части политикума будет влечь за собой инстинктивную мобилизацию "провосточного" электората.
    Верховная рада
    Украинское фото

    РИА Новости Украина

    Киевский международный институт социологии опубликовал новые результаты опроса по президентскому и парламентскому рейтингам. Согласно данным, 24,6% украинцев проголосовали бы за Юлию Тимошенко, если выборы проходили бы в конце февраля. На втором месте — Олег Ляшко (15,5%), на третьем — Анатолий Гриценко (12,5%). Президент Петр Порошенко оказался только на четвертом месте с результатом 9,8%. За Юрия Бойко готовы голосовать 9,7%, Вадима Рабиновича — 9,5%, Андрея Садового  — 4,9%, Владимира Гройсмана — 4,2%, Олега Тягныбока - 3,8%, Арсения Яценюка — 0,6%.

    Эти данные крайне условны, ведь посчитаны среди тех, кто собирается голосовать и определился, считает директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник

    "Если же спрашивать всех граждан Украины, то результаты получаются немного другими — Юлию Тимошенко поддерживает 9,8%, Олега Ляшко (6,2%), Анатолия Гриценко (5%), Петра Порошенко (3,9%), Юрия Бойко (3,9%) и Вадима Рабиновича (3,8%),Андрея Садового (2%), Владимира Гройсмана (1,9%), Олега Тягныбока (1,5%), Арсения Яценюка (0,3%). Как мы видим цифры отличаются в 2-3 раза", — обратил внимание Бортник.

    Руслан Бортник, facebook
    Пост Руслана Бортника

    По его мнению, причина этому в том, что 60% украинцев не поддерживают ни одного из кандидатов, и это главные выводы и промежуточный приговор всей политической системе.

    "В таких условиях победить может любой из кандидатов, а может не победить ни один – ещё есть время для новых лиц. Разрыв между первым и последним — менее 10% — мизерный. Даже наша украинская политическая история знаем немало примеров преодоления и намного больше разрывов – первое и второе президентство Кучмы и, из крайних примеров, "Народный фронт" в 2014-м году. Мировая политика знает ликвидации и 30% гандикапов и больше", — уточнил эксперт.

    Он акцентировал, что за год до выборов в Украине отсутствует общенациональный лидер, а фрагментированность политики высока как никогда ранее – десять кандидатов имеют рейтинг от 0,3% до 10%.

    "У всех ключевых кандидатов уровень недоверия — антирейтинг – более 70%. По сути любой из списка кандидатов может победить на президентских выборах, хотя безусловным лидером является кандидат "Против Всех", разгромно побеждающий в первом туре. Но, с учетом того фактора, что он не сможет получить удостоверение президента, становится понятна острота нынешнего противостояние и важность "финишного рывка" кандидатов", - разъяснил политолог.

    Руслан Бортник, facebook
    Пост Руслана Бортника2

    При этом, как отметил Бортник, рейтинги ключевых кандидатов давно уже в плачевном состоянии – ни живы, ни мертвы. В этой связи он напомнил, что после выборов в 2014 году рейтинг Тимошенко несколько подрос, по данным соцопросов – на 1 – 1,5% до конца года, но в 2015 году начал падать. 

    "В марте 2015 г. рейтинг Ю. Тимошенко по данным разных опросов колебался от 3 до 7%. Однако, даже при этом она занимала второе место в некоторых опросах. Во второй половине 2015 г. рейтинг Юлии Владимировны вновь вырос и достиг 11 – 13%. В 2016 г. тенденция роста продолжилась и к середине года рейтинг Ю. Тимошенко колебался в районе 16 – 19%. С этими показателями он вошёл в 2017 г. Затем последовало незначительное снижение (9 —12%) в начале года. Осенью 2017 рейтинг Ю. Тимошенко, по данным разных опросов, колебался от 8 до 12%. Сегодня он находится примерно в этом же диапазоне", — прокомментировал Бортник.

    В ретроспективе Бортник напомнил цифры рейтинга президента, который сразу после выборов в 2014 году начал снижаться.

    "В сентябре его оценивали в 27% (против 54,7% на выборах), а уже в марте 2015 – в 19,2%. На протяжении 2015 г. рейтинг П. Порошенко колебался в районе 13 – 20% с тенденцией на снижение в конце года. В середине 2016 г. соцопросы стали показывать серьёзные расхождения в оценке президентского рейтинга. В июле-августе он колебался от 10,7 до 19,7%. 2017 г. президентский рейтинг встретил с показателем 12,5%. На протяжении всего года он колебался от 7,6% до 12,8% с тенденцией на сокращение ближе к концу года и нынешним провалом в рейтинге КМИС до 3,9% (9,8%)", — уточнил политолог.

    Руслан Бортник, facebook
    Пост Руслана Бортника3

    Также после президентских выборов начал снижаться и рейтинг Гриценко, а в 2017 году стабилизировался. 

    "На рубеже 2014 – 2015 гг. он колебался от 1 до 4,2%. Колебания в диапазоне от 2 до 4,6% наблюдались на протяжении всего 2015 г. Затем, в 2016 г. рейтинг А. Гриценко начал расти. Летом соцопросы прогнозировали ему более 7% поддержки. В ноябре-декабре этот показатель достиг 8 – 9 %. В 2017 г. рейтинг А. Гриценко снова стал снижаться и к осени – зиме стабилизировался на отметке 5 – 7%", — пояснил эксперт.

    Динамика наблюдалась также в рейтинге Бойко, которому в начале 2015 году прогнозировали от 1 до 4% голосов.

    "К середине 2016 года рейтинг Ю. Бойко стал расти и отдельные соцопросы прогнозировали ему 15% поддержки. В 2017 год Ю. Бойко вошёл с рейтингом около 10%. Затем этот показатель стал снижаться, достигнув к апрелю 5 – 6%. Далее до конца года в рейтинги политика в разных соцопросах сильно отличались, колеблясь от 3 до 9,1%", - напомнил Бортник.

    Руслан Бортник, facebook
    Пост Руслана Бортника4

    В этом разрезе Бортник отметил, что по динамике КМИСа, на протяжении последних полутора лет стабильно росли рейтинги только у Тимошенко, Ляшко и Бойко; колебались – у Гриценко, Рабиновича, Гройсмана и Тягныбока; падали – у Порошенко дважды, Садового, Яценюка.

    "Скорее всего этот тренд продолжится. Власть и прозападная оппозиция активно разыгрывающая внешнеполитическую карту — вступления в НАТО и ЕС, конфронтацию с РФ, тему "войны на Востоке" и Крыма, "гуманитарный пакет" — язык, историю, религию; тему "реформ от МВФ", безусловно, будет радикализироваться. В целом внутривидовое противостояние в этом спектре политики будет стремительно возрастать — 8 из 10 ключевых кандидатов на сегодня позиционируют себя именно в этой части электората. И это при том, что по многим вопроса "глубина" этой электоральной ниши достаточно неглубока — от 40 до 60% голосующих украинцев", - спрогнозировал Бортник.

    Наряду с этим эксперт не исключает, что также могут появиться и другие кандидаты — Михаил Добкин, Петр Симоненко, Леонид Кожара, а пока что сохраняется и достаточная глубина этой электоральной ниши, при значительном количестве неопределившихся и потерявших доверие избирателей.

    Руслан Бортник, facebook
    Пост Руслана Бортника5

    "В любом случае, радикализация "прозападной" части политикума будет влечь за собой и инстинктивную мобилизацию "провосточного" электората, что будет играть на руку Ю. Бойко и другим. Именно в этом секторе, кандидат способный возглавить эту контрреакцию, убедить электорат в своей принципиальности и не пойти на очевидный сговор с властью, не просто гарантирует себе место во втором туре, а может преподнести и генеральный сюрприз. Пока что власть и прозападная оппозиция делает все, чтобы так и произошло", — резюмировал политолог.

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