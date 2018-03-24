В Нацполиции обещают укомплектовать полицию Крыма до конца года

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина.

Первый заместитель ведомства Вячеслав Аброськин заявил, что комплектование подразделений патрульной полиции Крыма планируют завершить до конца 2018 года, сообщает в субботу пресс-служба Нацполиции Украины.

"Сейчас идет процесс комплектования структурных подразделений крымской полиции. Именно такое поручение было дано главой ведомства Сергеем Князевым. До конца текущего года планируется завершить комплектование части подразделений, в частности — патрульной полиции Крыма", — говорится в сообщении.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в ведомстве намерены создать подразделения дорожной полиции Крыма и Севастополя, которые будут работать на разных участках на Украине.