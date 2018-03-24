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    В Нацполиции обещают укомплектовать полицию Крыма до конца года

    (обновлено: )35218
    По словам Аброськина, сейчас идет процесс комплектования структурных подразделений крымской полиции: "До конца текущего года планируется завершить комплектование части подразделений, в частности - патрульной полиции Крыма".
    Полиция Украины. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. 

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    Первый заместитель ведомства Вячеслав Аброськин заявил, что комплектование подразделений патрульной полиции Крыма планируют завершить до конца 2018 года, сообщает в субботу пресс-служба Нацполиции Украины.

    "Сейчас идет процесс комплектования структурных подразделений крымской полиции. Именно такое поручение было дано главой ведомства Сергеем Князевым. До конца текущего года планируется завершить комплектование части подразделений, в частности — патрульной полиции Крыма", — говорится в сообщении.

    Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в ведомстве намерены создать подразделения дорожной полиции Крыма и Севастополя, которые будут работать на разных участках на Украине.

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