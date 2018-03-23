Бывшие украинские военные получили право на квартиры в Крыму

КИЕВ, 23 мар – РИА Новости Украина. Бывшие украинские военные, имеющие российское гражданство и живущие в Крыму, получили право на предоставление жилья, говорится в указе президента РФ.

Ранее представитель в Совфеде от исполнительного органа власти Севастополя Валерий Куликов сообщил, что президент РФ Владимир Путин поручил решить проблему с обеспечением жильем военных пенсионеров, уволенных в запас до 2014 года в Севастополе. Это касается как военных пенсионеров Черноморского флота России, уволенных в Севастополе, так и украинских военных пенсионеров, уволенных в запас до марта 2014 года.

Отмечается, что указ подписан в целях обеспечения социальных гарантий граждан РФ, проживающих в республике Крым и Севастополе.

"Установить, что право на обеспечение жилыми помещениями имеют постоянно проживающие на территориях республики Крым и Севастополя граждане Российской Федерации, состоявшие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и уволенные до 18 марта 2014 года", — говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Право признается за уволенным с военной службы из дислоцировавшихся на территории полуострова воинских частей вооруженных сил, воинских формирований, правоохранительных органов Украины, в которых предусмотрена военная служба, военного управления, а также располагавшихся на полуострове служб органов Государственной службы спецсвязи и защиты информации Украины.

Кроме того, право на жилье также признается за членами семей выше указанных категорий.

Указом предусмотрено, что обеспечением жильем осуществляют местные органы власти за счет федеральных средств России.