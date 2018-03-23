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    Члены правительства Сирии приедут в Крым

    (обновлено: )74
    Председатель правительства Сирии принял приглашение на Ялтинский международный экономический форум и выразил готовность направить в Крым официальную делегацию максимально высокого уровня.
    Флаг Сирии
    REUTERS Omar Sanadiki

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Председатель правительства Сирии принял приглашение на Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) и готов направить в Крым членов своего правительства для обсуждения вопросов экономического сотрудничества, сообщила в пятницу пресс-служба форума.

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    Делегация российского бизнеса побывала в Дамаске, где прошла встреча с премьер-министром Сирии Имадом Хамисом. В состав российской делегации вошли представители республики Крым, общероссийской общественной организации "Деловая Россия" и Оргкомитета IV Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

    "Председатель правительства Сирийской Арабской республики принял приглашение на Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) и выразил готовность направить в Крым официальную делегацию максимально высокого уровня", — сообщили в пресс-службе.

    Во встречах также приняли участие министр экономики и внешней торговли САР Самер Аль-Халиль, посол России в Сирии Александр Кинщак, вице-президент "Деловой России" Рустам Муратов, директор фонда "Крымконгресс" Алексей Воробьев и другие.

    Отмечается, что делегация столь высокого уровня из Сирии посетит Крым впервые. 

    Ранее в Крым прибыла финская делегация.

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