Члены правительства Сирии приедут в Крым

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Председатель правительства Сирии принял приглашение на Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) и готов направить в Крым членов своего правительства для обсуждения вопросов экономического сотрудничества, сообщила в пятницу пресс-служба форума.

Делегация российского бизнеса побывала в Дамаске, где прошла встреча с премьер-министром Сирии Имадом Хамисом. В состав российской делегации вошли представители республики Крым, общероссийской общественной организации "Деловая Россия" и Оргкомитета IV Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

"Председатель правительства Сирийской Арабской республики принял приглашение на Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) и выразил готовность направить в Крым официальную делегацию максимально высокого уровня", — сообщили в пресс-службе.

Во встречах также приняли участие министр экономики и внешней торговли САР Самер Аль-Халиль, посол России в Сирии Александр Кинщак, вице-президент "Деловой России" Рустам Муратов, директор фонда "Крымконгресс" Алексей Воробьев и другие.

Отмечается, что делегация столь высокого уровня из Сирии посетит Крым впервые.

Ранее в Крым прибыла финская делегация.